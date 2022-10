SÜFFA 2023: Top-Adresse für Fleischer

Vom 21. bis 23. Oktober 2023 schreibt die SÜFFA in Stuttgart ihre Erfolgsgeschichte fort und bleibt erste Adresse für das Fleischerhandwerk. Die Fachmesse für die Fleischbranche bietet den Fachbesuchern Informationen zu den neuesten Produkten und Trends am Markt, gibt wertvolle Impulse und bietet die Möglichkeit sich auszutauschen sowie das eigene Netzwerk auszubauen. „Auf der SÜFFA trifft sich die gesamte Fleischbranche, denn nur in Stuttgart wird das komplette Sortiment für Handwerksbetriebe abgebildet“ so Andreas Wiesinger, Mitglied der Geschäftsleitung der Messe Stuttgart.

Die Vielfalt und Qualität der Aussteller, wechselnde Sonderthemen und Specials sowie das breit gefächerte Rahmenprogramm machen die Fachmesse zum Trendbarometer der Branche.

Die Planungen für die SÜFFA 2023 sind angelaufen und unter dem Motto „Hier steppt das Schwein. Steppen Sie mit!“ können sich interessierte Aussteller jetzt anmelden. „Mit einer frühzeitigen Anmeldung haben interessierte Unternehmen die Chance, sich den besten Standplatz zu sichern und die SÜFFA 2023 aktiv mitzugestalten“, erklärt Sophie Stähle, Managerin Messe- und Eventleitung der SÜFFA. Neben der Anmeldung einer Standfläche können Unternehmen eigene Ideen für das umfangreiche Rahmenprogramm, den sogenannten SÜFFA Specials, einbringen. Zur Auswahl stehen die Themenbereiche BBQ, Digitalisierung, Feinkost sowie Wild & Jagd.

Vom 21. bis 23. Oktober 2023 heißt es auf der SÜFFA wieder „Herzlich willkommen!“ - © Landesmesse Stuttgart GmbH

Überzeugende Plattform für die Branche

Zur SÜFFA 2023 werden zahlreiche Aussteller ihr Leistungsportfolio präsentieren, die vom Messekonzept überzeugt sind (Stimmen zur SÜFFA 2021): „Die SÜFFA war wirklich top! Wir trafen das hundertprozentig richtige Zielpublikum für uns. Ab Toröffnung herrschte Hochbetrieb mit sehr guten, wirtschaftlich interessanten Gesprächen. Es war unsere erste SÜFFA-Teilnahme, und beim nächsten Mal sind wir ganz sicher wieder mit dabei!“, so Claus Hensen, Hofschlachtsysteme Hensen GmbH.

Für Michael Keck, Geschäftsführer, bfm Ladenbau GmbH mit Sitz in Lorch ist die Fachmesse nahezu ein Heimspiel und damit auch ein Pflichtspiel. „Auf der SÜFFA wurden neue Ideen, neue Technologien stark nachgefragt, mit denen sich Metzger und Metzgerinnen von ihren Mitbewerbern abheben und in bestem Licht präsentieren können. Schon der Samstag verlief sehr gut, und am Sonntag wurde uns regelrecht die Bude eingerannt. Wir hatten viele gute, konkrete Kontakte und sind sehr zufrieden.“

Die SÜFFA wird auch immer attraktiver für ein internationales Publikum, das bestätigt auch Patrick Friederix, Verkaufsleiter Deutschland, Vemag Maschinenbau GmbH: „Bei den Besuchern der SÜFFA 2021 herrschte eine gute Stimmung, und wir konnten informative Gespräche in hoher Qualität führen. Besonders positiv fiel auf, dass Kunden aus Norddeutschland, Frankreich, Österreich, Litauen und aus der Schweiz hier waren.“

Die SÜFFA zeigt das ganze Spektrum für das Fleischerhandwerk. - © Landesmesse Stuttgart GmbH

Gerd Kunkel, Vertriebsleiter Deutschland, Albert Handtmann Maschinenfabrik GmbH & Co. KG bestätigt ebenfalls die wachsende internationale Bedeutung und unterstreicht den Stellenwert der Fachmesse: „Die SÜFFA war für uns immer eine erfolgreiche Messe. Das wollten wir mit unserem Messeauftritt 2021 fortsetzen, und es ist uns gelungen. Der Samstag war ein super Tag! Wir stießen auf ein rundum interessiertes, kauffreudiges Publikum. Dabei stellten wir fest, dass etliche Besucher von weit her zur SÜFFA kamen.“

Auch neue Aussteller sehen die Vorteile einer Präsenzmesse für die Fleischbranche: „Wir freuen uns, dass wir zum ersten Mal auf dieser Messe sein konnten. Wir hatten viele Stamm- und Neukunden am Stand und konnten gute Kontakte knüpfen. Das Ganze machte großen Spaß, denn die Besucher waren sehr qualifiziert und aufgeschlossen für Neues. Wir konnten unsere Innovationen zeigen, etwa unsere Folien aus Holz. Die muss man anfassen, das geht online nicht“, erklärt Valentina Kuchler, Geschäftsführerin, S.A.M. Kuchler Electronics GmbH. www.sueffa.de/2023