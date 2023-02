Pfannkuchen gehen immer

Ob mit Zimt und Zucker, Fruchtaufstrich oder frischen Äpfeln – Pfannkuchen verbinden viele mit Kindheitserinnerungen. Die goldbraun gebackenen Fladen schmecken süß, aber auch pikant gefüllt oder in einer deftigen Suppe.

Bereicherung des Außer-Hausgeschäfts: Kaum ein Gericht ist so vielseitig wie der Pfannkuchen.

Für ein einfaches Rezept wird Mehl mit einer Prise Jodsalz in eine Schüssel gesiebt. Die Milch unter Rühren dazu gießen und mit einem Schneebesen alles glattrühren, damit sich keine Klümpchen bilden. Mit Eiern und einem Schuss Mineralwasser vermengen. Nun lässt man den Teig für etwa zwanzig Minuten ruhen, damit sich alle Zutaten gut verbinden können.

In einer beschichteten Pfanne etwas Speiseöl, Butter oder Schmalz erhitzen und jeden Pfannkuchen bei mittlerer Hitze von beiden Seiten goldbraun backen. Dazu wird pro Fladen eine Portion Teig in eine beschichtete Pfanne gegeben und nach zwei bis drei Minuten gewendet. Frisch aus der Pfanne schmecken sie zwar am besten; damit man aber gemeinsam essen kann, hält man die gebackenen Pfannkuchen bis zum Servieren am besten im Backofen bei ca. 60 Grad warm.

Kaum ein Gericht ist so vielseitig wie der Pfannkuchen. Sowohl der Teig als auch die Füllung können nach Lust und Laune variiert werden. Wer es süß mag, gibt Zucker, Honig, Rüben- oder Ahornsirup auf die fertigen Pfannkuchen. „Figurfreundlicher“ wird es mit fettarmem Naturjoghurt ohne Zucker. Zusätzliche Aromen bringen Kakaopulver und Gewürze wie Vanille oder Zimt im Teig. Man kann auch Früchte wie Birnen- und Apfelspalten, Käse, Oliven und frische Kräuter hinzufügen. Es gibt vegane Varianten, bei denen Ei und Milch durch Reis- oder Mandeldrink, kohlensäurehaltiges Mineralwasser und Backpulver ersetzt werden.

Auch beim Belag sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Klassiker sind Zimt und Zucker, Marmelade, Apfelmus oder eine Nuss-Nougat-Creme mit Bananenscheiben. Probieren Sie pikante Fladen mit einer Cashewcreme, Hummus oder einer Tahini-Soße. Auch geschmorte Pilze und Zwiebeln, gebratenes Gemüse oder Räucherlachs mit Frischkäse schmecken sehr gut dazu.

Und wenn noch ein paar Pfannkuchen übrigbleiben, kann man sie in Streifen schneiden und als Einlage für eine Suppe verwenden. In einer kräftigen Brühe kurz ziehen lassen, mit Schnittlauchröllchen bestreuen und direkt servieren. Heike Kreutz, www.bzfe.de