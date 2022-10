Multivac investiert: Neuer Standort in Buchenau

Multivac hat mit dem Bau eines neuen Gebäudekomplexes in Buchenau (Dautphetal) begonnen. Rund 15 Millionen Euro nimmt das Unternehmen in die Hand, um einen Produktionsstandort mit Kompetenzzentrum für Anwendungstechnik und Entwicklung für die florierende Business Unit Slicing zu schaffen.

Spatenstich: Am neuen Standort in Buchenau entsteht eine Produktionshalle sowie ein Entwicklungs- und Anwendungszentrum. - © Multivac

Multivac entwickelt und produziert am Standort Buchenau seit 2017 Hochleistungsschneidemaschinen für die Lebensmittelindustrie, eine Business Unit, die in den vergangenen vier Jahren stark gewachsen ist. „Da wir auch in den nächsten Jahren steigende Nachfrage erwarten, sind nun deutlich größere Räumlichkeiten notwendig“, sagt Tom Stachel, Senior Vice President Business Unit Slicing. „Um das erwartete Wachstum absichern zu können und gleichzeitig Kundennähe zu garantieren, investieren wir deshalb in ein neues Anwendungszentrum für Tests und Vorführungen am Standort Buchenau.“

Der Spatenstich erfolgte am 13. Oktober. Zu den geladenen Gästen zählten Marco Schmidtke, Bürgermeister von Dautphetal, und Dr. Tina Christmann-Ayles, Vizepräsidentin der Industrie- und Handelskammer Lahn-Dill. Als Vertreter der Geschäftsleitung von Multivac war Guido Spix, Geschäftsführender Direktor, vor Ort. „Der Geschäftsbereich Slicing hat sich in den letzten vier Jahren sehr positiv entwickelt. Wir blicken optimistisch in die Zukunft und sehen uns mit dem neuen Standort für die weitere Entwicklung des Geschäftsbereichs gut gerüstet“, sagt Guido Spix. „Die Investition ist ein wesentlicher Meilenstein unserer Wachstumsstrategie und ein klares Bekenntnis der Eigentümerfamilien für ein langfristiges Engagement in der Region.“

An der Carlshütte, ein Industriegebiet in der Gemeinde Dautphetal, wird auf einer Grundstücksfläche von 10.000 m2 ein rund 4.700 m2 großer Gebäudekomplex entstehen – ein neues Kunden- und Anwendungszentrum, eine Produktionshalle und eine Lagerhalle. Genügend Platz, um sich verstärkt auf die Entwicklung und Montage moderner Hochleistungsschneidemaschinen für die Lebensmittelindustrie konzentrieren zu können. Die Fertigstellung ist für Ende 2023 geplant.

Weltweit steigende Nachfrage

Am Standort Buchenau engagiert sich Multivac im Bereich Slicing mit dem Ziel, sein Produktportfolio um Schneidemaschinen zu erweitern. „Mit unseren voll automatisierten Verarbeitungs- und Verpackungslösungen möchten wir unseren Kunden höchsten Nutzen bieten,“ so Tom Stachel. „Unser Produktportfolio deckt den Prozess von der Produktverarbeitung bis hin zur Verpackung ab. Mit dem Neubau und der erweiterten Produktions- und Entwicklungskapazität haben wir beste Voraussetzungen, den Geschäftsbereich nachhaltig und erfolgreich weiter zu entwickeln.“

Neue Arbeitsplätze für die Region

Mit dem Neubau und der Erweiterung der Produktionskapazitäten werden in Buchenau auch neue Arbeitsplätze entstehen. Nach der Fertigstellung sollen im ersten Ausbauschritt bis zu 150 Mitarbeiter im modernen Gebäudekomplex arbeiten. „Wir wollen in der Region Marburg-Biedenkopf ein attraktiver Arbeitgeber sein, der seinen Mitarbeitern beste Arbeitsbedingungen bietet“, sagt der Standortleiter Jochen Ertl. In den kommenden Jahren sei ein weiterer Personalaufbau geplant. www.multivac.com