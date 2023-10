Internorga 2024: Innovationen, Networking und Inspiration

Im Frühjahr 2024 begrüßt Hamburg wieder die ganze Außer-Haus-Branche: Vom 8. bis 12. März 2024 findet die Internorga statt, die internationale Leitmesse für Hotellerie, Gastronomie, Bäckereien und Konditoreien. Die Fachbesucher können sich auf spannende Themen auf der Internorga Open Stage, außergewöhnliches Networking in der Afterwork-Lounge OFF THE RECORD, viele neue und alte Key-Player sowie Innovationen aus allen Branchen freuen.

Vom 8. bis 12. März 2024 begrüßt die Internorga auf dem Gelände der Hamburg Messe und Congress Besucherinnen und Besucher aus ganz Europa. - © Hamburg Messe und Congress GmbH, Rene Zieger

Im März bieten die Hallen der Messe Hamburg eine Fülle von Trends, Neuigkeiten und Networking-Möglichkeiten: „Ganz nach dem Internorga Motto ‚Alle zusammen.‘ vereinen wir auch 2024 wieder die gesamte Branche für fünf unvergessliche Tage, die geprägt sind von Innovationsgeist, brandaktuellen Nachrichten, spannenden Gesprächen und nicht zuletzt natürlich auch einer ordentlichen Portion Spaß“, betont Claudia Johannsen, Geschäftsbereichsleiterin bei der Hamburg Messe und Congress.

Newcomer, KI und Nachhaltigkeit

Auf der Internorga finden sich die neuesten Trends und Innovationen für den gesamten Außer- Haus-Markt, sei es in Bezug auf Speisen und Getränke, die Optimierung von Prozessen oder die aktuellsten Einrichtungsideen. Maßgeblich dafür ist seit vielen Jahren unter anderem die Newcomers Area, die jungen Konzepten eine Plattform bietet, um ihre neu entwickelten Produkte und Dienstleistungen erstmals einem breiten Publikum zu präsentieren. Auch 2024 wird Künstliche Intelligenz eine herausragende Rolle spielen: Das KI CENTER zeigt Lösungen und Anwendungen, um den Betrieb zu optimieren und zu gestalten.

Das Thema Nachhaltigkeit und die damit verbundene Mehrwegpflicht bleiben ebenfalls hochaktuell. Im Trendbereich Packaging & Delivery finden sich alle Komponenten für ein erfolgreiches Take-away- und Liefergeschäft. All diese brandneuen Trends und Themen sind nicht nur in den Ausstellungsbereichen vertreten, sondern werden auch auf den Bühnen wie der Internorga Open Stage und der Plattform What the Food – by foodlab von Branchenexpertinnen und -experten mit wertvollen Insights und Tipps präsentiert und diskutiert.

Hochkarätiges Programm

Das vielfältige Messeprogramm der Internorga 2024 wird durch die beliebten Awards und Kongresse abgerundet. Den Auftakt am Vortag der Leitmesse bildet erneut das Branchentreffen der Extraklasse: Das Internationalen Foodservice-Forum.

Am ersten Messetag folgt das Finale des deutschen Gastro-Gründer-Preises, bei dem zusammen mit dem Leaders Club und orderbird innovative Gastro-Konzepte prämiert werden, sowie der Internorga Zukunftspreis. Dieser kürt bereits seit 2011 Unternehmen, die sich durch besonderen Mut, Engagement für Innovationen und mehr Nachhaltigkeit im Außer-Haus-Markt auszeichnen.

An den darauffolgenden Tagen stehen sowohl der Next Chef Award, der gemeinsam mit Starkoch Johann Lafer die besten Nachwuchstalente sucht, als auch der Branchentag der Gemeinschaftsgastronomie auf dem Programm. www.internorga.com