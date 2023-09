Hygiene: Erfolg im Kampf gegen Keime

Perfekte Hygiene im Betrieb bleibt für Fleischereibetriebe das oberste Gebot, um hochwertige, gesunde Produkte herzustellen. Unerlässlich im Kampf gegen Schmutz und Keime in der Verarbeitungskette ist ein High-Tech-Equipment, das Techniken von Dampfreinigung über Händedesinfektion bis UV-C und Nasssaugen kombiniert.

Ob in Anlieferung, Produktion oder Verkauf: Die EU-Hygieneverordnung setzt den Rahmen für verpflichtende HACCP-Konzepte, die die Lebensmittelaufsicht regelmäßig kontrolliert. Das System muss komplex sein – an Hygieneschleusen vor dem Eingang zur Wurstküche desinfizieren Mitarbeiter ihre Hände und reinigen ihre Stiefel, die Rollen von Hub- und Transportwagen werden automatisch beim Überfahren von Reinigungsmodulen gesäubert. Waschanlagen sorgen für die Hygiene und Sauberkeit von Kisten, Messern und Zubehör, kontaktlose Handreinigungsbecken für den Sozial- und Kundenbereich ergänzen die Hygiene beim Personal.

Mit UVC-Entkeimungsgeräten lassen sich nicht nur die Raumluft von Viren, die Reiferäume und Transportbänder von Schimmel- oder Hefesporen reinhalten. Kaltvernebelte Biozide oder Naturstoffe können Raumluft und Oberflächen ebenso sterilisierten wie Ozon das Wasser für Eiserzeuger. Und in der regelmäßigen Säuberung von Geräten, Böden und Arbeitsflächen können neben modernen Nass- und Trockensaugern auch chemiefrei arbeitende Schaum-, Hochdruck- und Dampfreiniger zum Einsatz kommen. Sich selbst reinigende Maschinen schaffen etwas Entlastung in diesem Hygiene-Mosaik.

Betriebsinhaber sollten bei der Wahl der notwendigen Reinigungsgeräte und -mittel ihre Produktions-/Verkaufsfläche ebenso wie die unterschiedlichen Anforderungen für Lager, Küche, Arbeits- oder Aufenthaltsräume sowie die Mitarbeiterzahl berücksichtigen.

Die Fleischerei stellt nachfolgend mehrere innovative Lösungen vor, die dabei helfen können, die Hygiene im Betrieb nachhaltig zu verbessern.

Zubehör für Hygiene beim Füllen

Der Reinigungsschlauch für den VF 800 Vakuumfüller verhindert Schimmelgefahr und andere hygienische Beeinträchtigungen. Nach dem Spülen kann das Wasser über den Schlauch mit Rohrbogen in ein Behältnis abgeleitet werden. Handtmann - © Handtmann

Handtmann, Biberach, bietet mit dem neuen Reinigungsschlauch ein praktisches Zubehör zur Nassreinigung von Trichter und Flügelzellenförderwerk der VF 800-Vakuumfüller. Der Reinigungsprozess kann direkt an der Maschine vor Ort stattfinden. Vorteil: Der Füller muss nicht aus der Produktion herausgenommen und in eine Nasszelle gebracht werden. Das spart Aufwand und Zeit. Auch in empfindlichen Produktionen ist so eine Nassreinigung bei absolut trockener Produktionsumgebung möglich.

Produktvielfalt und kleine Chargen bringen häufige Produktwechsel mit sich. Unterschiedliche Ausgangsmassen und kleine Restbestände in Trichter und Förderwerk beeinträchtigen die Sortenreinheit. Der Reinigungsschlauch sorgt für Abhilfe. Er wird per Schnellverschluss an den Auslauf des VF 800 Vakuumfüllers angeschlossen. Der Rohrbogen wird per Klemmung an der Trichteroberkante angebracht. Dadurch kann das Spülwasser im geschlossenen Kreis gepumpt werden. Grobe Verschmutzungen lösen sich. Nach der gewünschten Spüldauer wird der Rohrbogen vom Trichter abgenommen, so dass sich das Spülwasser über den Schlauch mit Rohrbogen gezielt in ein Behältnis oder in einen Abfluss ableiten lässt. Das verhindert, dass Reinigungswasser und Produktreste auf den Boden oder in die Produktionsumgebung gelangen.