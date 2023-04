Bei Handtmann übernimmt die fünfte Generation

Mit Markus Handtmann und Valentin Ulrich übernahm im April die fünfte Familiengeneration die Geschäftsleitung der Handtmann Unternehmensgruppe, Biberach. Der bisherige Geschäftsführer der Handtmann Holding, Thomas Handtmann, wird Ende Juni 2023 in den Beirat des Familienunternehmens wechseln.

Die vierte und fünfte Geschäftsführer-Generation der Handtmann Unternehmensgruppe (v. l. n. r.): Harald Suchanka (CEO F&P), Valentin Ulrich, Thomas Handtmann, Markus Handtmann, Dr. Mark Betzold (CTO F&P). Handtmann - © Handtmann

Vor 25 Jahren hat Thomas Handtmann die Geschäftsführung des Familienunternehmens von seinem Vater Arthur Handtmann übernommen. Der Umsatz hat sich in der Zeit auf heute 1,1 Milliarden Euro mehr als vervierfacht. Auch die Anzahl der Beschäftigten stieg von rund 1.600 auf 4.300 Personen im Jahr 2022. Diese verteilen sich auf die sechs Geschäftsbereiche Füll- und Portioniersysteme (F&P), Leichtmetallguss, Systemtechnik, Anlagentechnik, Kunststofftechnik und e-solutions. Heute ist Handtmann neben seinem Stammsitz in Biberach auch weltweit an zahlreichen Produktions- und Vertriebsstandorten vertreten. Dazu zählen neue Gießereien in China und der Slowakei ebenso wie neue Standorte in Reutlingen, Tschechien und den Niederlanden aus dem F&P Geschäftsbereich. „Wir haben uns von einem oberschwäbischen Mittelständler zu einem internationalen Technologieunternehmen entwickelt. Wichtig ist mir, dass wir dabei ein Familienunternehmen geblieben sind und wir ein starkes Zugehörigkeitsgefühl haben. Die Menschen machen Handtmann aus. Sie sind der Grund für unseren Erfolg“, erklärt Thomas Handtmann.

Ende Juni wird der 70-jährige Thomas Handtmann in den Beirat wechseln und seinem Sohn Markus Handtmann und seinem Neffen Valentin Ulrich die Verantwortung für die Unternehmensgruppe übertragen. Beide bringen Erfahrung aus Maschinenbau und Management mit und waren bereits in verschiedenen Führungspositionen bei Handtmann und in anderen Unternehmen tätig. Valentin Ulrich, bislang CFO in der Geschäftsführung des F&P Geschäftsbereichs, skizziert den künftigen Kurs der Unternehmensgruppe: „Entscheidend für die Zukunft sind Themen wie Internationalisierung, Innovationen, Digitalisierung und Offenheit für neue Arbeitsweisen. In diese und weitere Bereiche werden wir investieren.“ Harald Suchanka, CEO F&P, bestätigt die strategische Ausrichtung: „Die Familie Handtmann unterstützt den Expansionskurs unseres Geschäftsbereichs mit nachhaltigen Investitionen in unsere Produktions- und Vertriebsinfrastruktur. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit der fünften Generation den langjährigen Wachstumskurs des Unternehmens erfolgreich fortzusetzen.“ Markus Handtmann fasst zusammen: „Unser Ziel ist es, Handtmann zukunftsweisend aufzustellen, um auch zukünftig auf Erfolgskurs zu bleiben. Unsere Unternehmensgruppe ist breit aufgestellt, investitionsstark und beschäftigt viele begeisterte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir freuen uns sehr, nun an der Spitze dieses Teams zu stehen.“

