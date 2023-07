Zusatzartikel platzsparend präsentieren

Genügend Platz für Sonder­aktionen ­bietet das Aktionsregal Olli. FMU - © FMU

Was bietet sich für den Verkauf von Sonderaktionen besser an, als eine Zweitplatzierung an exponierten Stellen im Verkaufsraum? Ob an der Kasse, am Eingang, an den Kopfseiten von Regalwänden – überall dort ist Platz für Saucen, Gewürze oder Pasta. Das neue Aktionsregal Olli von FMU, Illertissen, ist eine Weiterentwicklung auf Basis des bewährten Aktionsregals Pilo.

Statt wie bisher mit vier Weidenkörben ausgestattet, ist Olli mit vier Fichtenholzkisten (400 × 300 mm, Höhe 120 mm) ausgestattet. Durch die leichte Schrägstellung der Holzkisten ist die Ware gut sichtbar und leicht entnehmbar. Die Werbewirksamkeit wird durch das austauschbare Schild verstärkt. Die stabile und leichte Metallkonstruktion in der Farbe anthrazit hat insgesamt eine Breite von 460 Millimeter, eine Tiefe von 360 Millimeter und ist inklusive Werbeschild 1.620 Millimeter hoch.

www.fmugmbh.de