ZNU-Audit: PHW-Tochter überzeugt mit Nachhaltigkeit

Die PHW-Tochter Esbro mit Hauptsitz in Wehl, in der Nähe von Arnheim, hat sich bereits Ende 2022 dem umfangreichen Audit des Nachhaltigkeitsstandards des Zentrums für nachhaltige Unternehmensführung (ZNU) der Universität Witten-Herdecke gestellt. Jetzt ist es offiziell: Der niederländische Schlacht- und Zerlegebetrieb hat erfolgreich bestanden. Damit sind bereits acht Standorte der PHW-Gruppe erfolgreich nach dem ZNU-Standard „Nachhaltiger Wirtschaften“ zertifiziert.

Auch der niederländische Schlacht- und Zerlegebetrieb Esbro, PHW-Tochter mit Hauptsitz in Wehl, ist jetzt nach dem ZNU-Standard „Nachhaltiger Wirtschaften“ zertifiziert. - © PHW-Gruppe

„Wir sind stolz auf die tolle Leistung von Esbro. Damit beweisen wir einmal mehr, dass wir als Gruppe, die europaweit aktiv ist, mit unseren Tochterunternehmen die gleichen Nachhaltigkeitsziele und -standards verfolgen. In unserer Unternehmenskultur ist Nachhaltigkeit fest verankert und wir sind stets bestrebt unser Engagement gruppenweit weiter auszubauen und einheitliche Standards zu verankern“, sagt Katrin Metschies, Leiterin Nachhaltigkeitsmanagement und Unternehmenskommunikation bei der PHW-Gruppe.

Das Audit setzt sich aus verschiedenen Themenbereichen zusammen. Im Fokus steht beispielsweise die kontinuierliche Verbesserung beim Thema Tierwohl als auch der schonende Umgang mit Ressourcen. Ein weiterer Teilbereich sind innovative Umwelttechnologien. Hier konnte Esbro mit der AecoFat- Installation punkten: Aus dem Abwasser des Weißbereiches werden tierische Fette getrennt und das daraus gewonnene Öl wird einem Brenner zugeführt. Künftig will das Unternehmen daraus dann Wärme gewinnen und diese für das eigene Heizungssystem nutzen. Somit führt Esbro Schlachtnebenprodukte einem internen Kreislauf zu. Darüber hinaus wurde der Ausbau des Geschäftsfeldes der Alternativen Proteinquellen an dem niederländischen Standort positiv bewertet. Das Audit ist komplex und auch Bereiche wie Arbeitssicherheit, Brandschutz- und Gesundheitsmanagement sind Bestandteile.

Ferner wurde das Gruppen-Engagement bewertet und auch hier hat das Familienunternehmen auf ganzer Linie überzeugt. „Nachhaltigkeit ist eine Haltung, die sich durch das gesamte unternehmerische Handeln ziehen muss. Bereits seit 2009 befassen wir uns als Gruppe intensiv mit dem Thema Nachhaltigkeitsmanagement und dem Aufbau entsprechender Strukturen an unseren Standorten. Wir folgen stets unserem Motto ‚Wir dürfen niemals aufhören besser zu werden‘ und werden weiter in unsere Nachhaltigkeitsaktivitäten investieren. Die verantwortungsbewusste und nachhaltige Gestaltung der Ernährung für heute und morgen bleibt dabei unser Leitmotiv“, ergänzt Katrin Metschies.

Fester Bestandteil der Unternehmensentwicklung

Der Startschuss fiel vor fast 15 Jahren: Seit 2010 schon ist die PHW-Gruppe Förderer und Partner des Zentrums für Nachhaltige Unternehmensführung (ZNU) der Universität Witten-Herdecke. Seit 2012 wurden sukzessive die sechs deutschen WIESENHOF-Produktionsstandorte in Bogen, Königs-Wusterhausen, Lohne, Möckern, Rietberg und Wildeshausen von unabhängigen Zertifizierungsstellen nach dem ZNU-Standard „Nachhaltiger Wirtschaften“ zertifiziert. Hinzu kam 2020 die erfolgreiche Zertifizierung der PHW- Firmenzentrale in Rechterfeld. Der ZNU-Standard dient der Systematisierung der Nachhaltigkeitsaktivitäten von Unternehmen und soll diese in ihrer nachhaltigen Entwicklung unterstützen und voranbringen. „Wir freuen uns, dass die PHW-Gruppe ihr Nachhaltigkeitsmanagement-System gemäß unseres ZNU-Standard Nachhaltiger Wirtschaften über die letzten zehn Jahre etabliert hat und dies auf weitere Standorte konsequent ausrollt – nun auch an einem ausländischen Standort, was uns sehr freut. Grundsätzlich ist es wichtig, die eigenen Nachhaltigkeitsfortschritte vor Ort durch unabhängige Zertifizierungsstellen überprüfen zu lassen, damit die Ernsthaftigkeit deutlich wird, mit der sich Unternehmen wie die PHW-Gruppe den vielseitigen Nachhaltigkeits-Herausforderungen stellen“, sagt Dr. Christian Geßner, Mitbegründer und Leiter des Zentrums für Nachhaltige Unternehmensführung der Universität Witten/Herdecke. www.phw-gruppe.de