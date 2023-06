Weber: Neue Tochtergesellschaft für noch mehr Kundenfokus

Zur gezielten Betreuung und Unterstützung der deutschen Kunden hat Weber Maschinenbau die Tochtergesellschaft Weber Deutschland Vertrieb & Service GmbH gegründet, die ab dem 1. Juli 2023 operativ tätig sein wird. Mit der Gründung der Tochtergesellschaft schafft Weber ein agiles und eigenständig agierendes Team, das sich vollständig auf die ganzheitliche Betreuung der deutschen Kunden konzentriert.

Die neue Weber-Tochter wird geleitet von Frank Schmidt (links), der von Christian Dreisbach als Leiter After Sales & Service und Prokurist unterstützt wird. - © Weber Maschinenbau

Durch die gezielte Fokussierung auf den deutschen Markt sowie die individuellen Kundenbedürfnisse werden kürzere Wege und eine engere Verbindung zwischen Weber Ansprechpartnern und Kunden ermöglicht – sowohl auf persönlicher Ebene als auch in Bezug auf gemeinsame Entwicklungsmöglichkeiten.

Die Leitung der Weber Deutschland Vertrieb & Service GmbH übernimmt Frank Schmidt, der bereits seit vier Jahren in leitender Vertriebsfunktion bei Weber tätig ist und über langjährige Erfahrung im Maschinen- und Anlagenbau für die Lebensmittelindustrie verfügt. Unterstützt wird er von Christian Dreisbach als Leiter After Sales & Service und Prokurist, der ebenfalls auf siebzehn Jahre Erfahrung bei Weber zurückblickt und zuletzt als Leiter des technischen Services tätig war. „Wir möchten unseren Kunden ein echter Partner sein und ihnen dabei helfen, die Performance ihres Betriebs zu steigern. Das erreichen wir, indem wir genau wissen, was unsere Kunden benötigen, und dafür einen individuell auf ihre Bedürfnisse zugeschnittenen Plan entwickeln. Letztendlich wird unser Erfolg durch den Erfolg unserer Kunden bestimmt", fasst Frank Schmidt zusammen.

Der Tätigkeitsbereich der neuen Weber Tochtergesellschaft umfasst daher weit mehr als den Verkauf von Maschinen und Linienlösungen für die Verarbeitung und Verpackung von Lebensmitteln. „Unser Ziel ist es, unsere Kunden für ihre zukünftigen Herausforderungen optimal aufzustellen. Deshalb haben wir das gesamte Geschäftsmodell unserer Kunden im Blick“, betont Frank Schmidt. „Um diesen gesamtheitlichen Ansatz gewährleisten zu können, haben Kundennähe, Vertrauen und Service bei Weber einen besonderen Stellenwert. Nur durch eine ganzheitliche Kundenbetreuung wird ein Projekt vollends erfolgreich“, ergänzt Christian Dreisbach.

Zur Realisierung einer umfassenden Betreuung setzt sich das Team der Weber Deutschland Vertrieb & Service GmbH aus rund sechzig Experten aus verschiedenen Unternehmensbereichen wie Vertrieb, After Sales, Service, Anwendungstechnik und Produktspezialisten zusammen. Diese Experten werden individuelle Wege zur erfolgreichen Produktion für jeden deutschen Kunden gestalten. www.weberweb.com