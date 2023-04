Vion: Uwe Tost in die Geschäftsführung berufen

Die Vion Food Group beruft ihren Director Supply Chain Pork Germany Uwe Tost in die Geschäftsführung der Konzernstandorte Landshut und Vilshofen und wird zukünftig mit der Erzeugergemeinschaft Südbayern noch enger zusammenarbeiten.

Führen zukünftig die Geschäfte der Vion SBL Landshut GmbH sowie der Vion Vilshofen GmbH gemeinsam: Uwe Tost, Director Supply Chain Pork Germany von Vion (links), und Franz Beringer, Vorstand der Erzeugergemeinschaft Südbayern eG. - © Vion Food

„Mit Uwe Tost und seiner langjährigen Branchenerfahrung sowie Franz Beringer von der EG Südbayern haben wir die traditionelle Doppelspitze in der Geschäftsführung unserer gemeinsamen Betriebe in einer der viehstärksten Regionen Deutschlands herausragend besetzt“, erklärte Leon Cuypers, COO Pork der Vion Food Group, im Anschluss an ein Strategiegespräch des Unternehmens mit den Vorständen Erwin Hochecker, Willi Wittmann und Franz Beringer von der EG Südbayern.

An den unlängst neu strukturierten und hochmodernen Schweineschlachtbetrieben in Vilshofen und Landshut hält die EZG Südbayern mit ihren mehr als 10.000 Veredelungs- und Mastbetrieben jeweils 49%.

„In enger Kooperation mit der landwirtschaftlichen Seite werden wir unsere gemeinsamen Stärken noch effektiver nutzen. Gerade in einem so herausfordernden Markt wie heute sind langjährige Partnerschaften die Grundlage für eine stabile Fleischversorgung“, so Uwe Tost über ein weiteres Ergebnis des Spitzengesprächs. Besonders forciert der Schulterschluss die zukünftige Zusammenarbeit in puncto der gemeinsamen Lieferketten beider Organisationen, die es ermöglichen, jedes Schweinefleischprodukt bis zum jeweiligen Ferkelerzeuger der Region zurückzuverfolgen.

Für Franz Beringer, seitens der EG Südbayern bereits seit 2019 Geschäftsführer in Vilshofen und Landshut, „sind es konkret diese Prozessketten, die wir in Sachen Tierwohl, Nachhaltigkeit und Regionalität noch schärfer auf die Kundenwünsche im LEH und auf Verbraucherseite ausrichten werden". Ebenso einbezogen in das gemeinsame Vorgehen wird laut Beringer, „mit dem Vion-Standort in Waldkraiburg auch der größte Rinderschlachtbetrieb Deutschlands, mit dem uns und unsere Erzeuger seit langem eine enge partnerschaftliche Zusammenarbeit verbindet".