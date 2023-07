Vion und Danish Crown kooperieren in Norddeutschland

Vion Zucht- und Nutzvieh und Danish Crown schließen einen Vertrag über Vion Rinderschlachtungen aus Schleswig-Holstein. Nach der planmäßigen Schließung des Vion-Standorts Bad Bramstedt zum Ende dieses Monats wird Danish Crown vom 1. August 2023 an bis zu 1.000 Jungbullen, Kühe und Färsen pro Woche für die Vion Food Group in Lohn schlachten.

Nach der Lohnschlachtung, die Vion Zucht- und Nutzvieh (VZuN) vom August an bei Danish Crown vornehmen lässt, kommen die Karkassen der Rinder in die Zerlegebetriebe von Vion. - © Vion

„Wir freuen uns sehr, den Rinderhaltern in Schleswig-Holstein, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern mit dieser Lösung nun auch weiterhin Schlachtmöglichkeiten hier oben im Norden anbieten zu können“, so Dr. Holger Looft, Geschäftsführer der Vion Zucht-Nutzvieh GmbH. Das Viehhandelsunternehmen mit mehreren Standorten bundesweit und Sitz in Neumünster hat den Vion-Schlachthof Bad Bramstedt im abgelaufenen Geschäftsjahr mit ca. 50.000 Rindern beliefert und wird sein Geschäft fortsetzen.

Mit Blick auf den seit Jahren rückläufigen Rinderbestand in Norddeutschland sowie die Überkapazitäten am Schlachthofmarkt war der Standort jedoch nicht länger wirtschaftlich zu betreiben. Zukünftig werden die Tiere in den Danish Crown Schlachthöfen Husum und Teterow geschlachtet und anschließend als Rinderviertel bzw. -hälften von den Zerlegebetrieben der Vion Food Group wieder übernommen. Danish Crown Geschäftsführer Ralf Heisterkamp freut sich auf das neue Geschäft: „Eine Lösung für die Landwirte aus der Region ist nicht nur eine Geschäftsmöglichkeit, sondern ein Schritt zum Erhalten der Rinderhaltung im Norden Deutschlands“. www.vionfood.com