Vion schlachtet für die Schweineschlachtung München GmbH

Für die Schweineschlachtung München GmbH hat der Vion-Standort Landshut sukzessive seit Ende Juni die Lohnschlachtung des Großteils der in München zuletzt ca. 3.000 wöchentlich angelieferten Schweine übernommen. Damit greift das strategische Konzept der Neuausrichtung des Vion-Standorts Landshut, der für die niederländisch-deutsche Unternehmensgruppe seit Juni dieses Jahres vor allem das regionale Geschäft in Südbayern abbildet.

„Wir freuen uns, dass mit dieser Regelung weiterhin kurze Transportwege für jährlich ca. 100.000 Schweine verschiedener Erzeugergemeinschaften und Viehhändler der Region gewährleistet bleiben, die den Schlachtbetrieb in München zukünftig nicht mehr nutzen können“, so Franz Beringer, Geschäftsführer des Vion-Schlachthofs Landshut.

Regionale Schweineschlachtung bleibt erhalten

Die Schweineschlachtung München GmbH selbst hatte ihren Betrieb an der Münchner Zenettistraße zum 30. Juni eingestellt. Gleichwohl bleibt für viele Kunden in Gastronomie und Handel – wie beispielsweise die der ‚Interessengemeinschaft Bayerisches Strohschwein e.V.‘ – der Verbleib der Schlachtung in der Region unerlässlich. „Über diese für die regionale Schweineproduktion wichtige Standortfrage hinaus“, so Beringer, „nutzen die Erzeuger nun in Landshut eine Infrastruktur mit den höchsten Standards in puncto Tierwohl, Betäubung und Schlachtqualität“. www.vionfoodgroup.com