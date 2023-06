Van Hees unterstützt Nationalmannschaft des Fleischerhandwerks

Ob frisch gebackener Geselle, Fleischerfachverkäufer oder Fleischermeister: 29 hochmotivierte Nachwuchskräfte bilden die Nationalmannschaft des Fleischerhandwerks. Sie präsentieren ihr Können bei internationalen Fleischerwettbewerben und überall dort, wo es um die Zukunft des Fleischerhandwerks geht. Wichtig ist den jungen Leuten der direkte Kontakt mit der Öffentlichkeit, insbesondere mit Schülern und Auszubildenden, um Interesse für ihren interessanten und vielseitigen Beruf zu gewinnen.

Dipl.-Kfm. Martin Fuchs, Hauptgeschäftsführer des DFV, und Robert Becht (links), Geschäftsführer der Van Hees GmbH, unterzeichneten den Vertrag. - © Van Hees

Die Nachwuchskräfte sind in den Social Media-Kanälen aktiv und bei Events wie z.B. Azubi-Messen oder der IFFA/SÜFFA. Dabei bekennen sie sich klar zu Nachwuchsförderung, Tierwohl und Tierschutz, Regionalität, Umwelt und gesunde Ernährung.

Diese Einstellung passt perfekt zum Anliegen der Wallufer Van Hees GmbH, die Zukunft des Fleischerhandwerks sowie junge und engagierte Talente bei ihrer beruflichen Entwicklung zu fördern. Deshalb unterstützt der Spezialist für hochwertige Gütezusätze, Gewürze und Gewürzmischungen, Convenience-Produkte und Aromen die Nationalmannschaft jetzt als Premium-Sponsor.

Dipl.-Kfm. Martin Fuchs als Hauptgeschäftsführer Deutscher Fleischer-Verband e.V. und Robert Becht, Geschäftsführer der Van Hees GmbH, unterzeichneten den Vertrag, der am 1.7.2023 in Kraft tritt und für zwei Jahre abgeschlossen wurde. Van Hees arbeitet schon seit Jahren eng mit verschiedenen Hoch- und Fachschulen zusammen und unterstützt die Nachwuchsförderung durch verschiedene Gremien, Institute und Personen.

„Fleischerhandwerk stärker ins Bewusstsein rücken“

Robert Becht würdigte bei der Unterzeichnung das Engagement der Nationalmannschaft und hob hervor, wie wichtig es sei, „das Fleischerhandwerk bei möglichst vielen Menschen stärker ins Bewusstsein zu rücken“. Die Fleischerinnen und Fleischer, Fachverkäuferinnen, Verkaufsleiterinnen, Fleischsommeliers und Ernährungsberater der Nationalmannschaft freuen sich besonders, wenn sie ihrem Publikum Wissen und Fähigkeiten vermitteln, die auch zu Hause praktisch angewendet werden können, und die Wertschätzung für hochwertige Lebensmittel steigern.

Der Weg in die Nationalmannschaft

Um in die Nationalmannschaft berufen zu werden, müssen Nachwuchskräfte zunächst ein mehrstufiges Auswahlverfahren durchlaufen. Wichtige Pluspunkte liefert auch die Teilnahme an Kammer- oder Landeswettbewerben. Wer so seinen Landeslehrlingswart überzeugt, kann an einem Auswahlwettbewerb teilnehmen, der einmal im Jahr stattfindet und zwei Tage dauert. Hier gilt es dann, nicht nur mit handwerklicher Fachkompetenz, sondern auch mit Kommunikationsfähigkeit und Teamgeist zu punkten. Die Besten werden dann vom Präsidium des Deutschen Fleischer-Verbandes in die Nationalmannschaft berufen. www.van-hees.com