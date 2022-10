Thanksgiving Burger

Am vierten Donnerstag im November feiert Amerika Thanksgiving. Traditionell wird das Erntedankfest mit der ganzen Familie und einem gefüllten Truthahn gefeiert. Praktischer für die Imbiss-Theke ist ein Burger mit Pulled Turkey und gratinierten Süßkartoffeln.

Thanksgiving zählt neben Weihnachten zu den wichtigsten Feiertagen eines jeden Amerikaners. Mittlerweile feiern auch in Deutschland einige dieses spezielle ­Erntedankfest. Unser Imbiss-Tipp: Pulled Turkey Burger. - © Deutsches Geflügel

Während in den USA am 24. November ein ganzer Truthahn zubereitet wird, stehen beim heimischen Genuss vor allem Puten-Teilstücke im Mittelpunkt.

Zutaten für vier Personen

1 kg Putenkeulen

2 TL Thymian, ½ TL geschrotete Chili, 1 TL schwarze Pfefferkörner, 1 TL Schwarzkümmel, 1 Kapsel schwarzer Kardamon, 2 TL brauner Zucker, 1 TL Espressopulver, 2 TL Hickory Rauchsalz, 2 EL Olivenöl

1 unbehandelte Orange

1 ½ EL warme Milch, 100 ml warmes Wasser, 1 ½ EL Zucker, 2 TL Trockenhefe, 2 Eier (Größe M), 350 g Mehl Typ 550, 90 g Mehl Typ 405, 1 TL Salz (gestrichen), 40 g weiche Butter, 2 EL Sesam (weiß)

8 Süßkartoffeln, 4 Frühlingszwiebeln, 200 g Frischkäse, Saft einer Limette, 100 g Mini Marshmallows

1 Gemüsezwiebel, 250 ml Buttermilch, 1 TL Paprikapulver, Salz und Pfeffer aus der Mühle, Öl zum Frittieren

8 Scheiben Frühstücksspeck, 8 kleine Scheiben Brie, 200 g Preiselbeermarmelade

Zubereitung

Für den „Rub“ Thymian, Chili, Pfefferkörner, Schwarzkümmel und Kardamom zerstoßen, mit Zucker, Kaffee, Rauchsalz mischen. Die Putenkeulen mit der Gewürzmischung und Olivenöl einreiben. Über Nacht im Kühlschrank marinieren. Eine Stunde vor der Zubereitung aus dem Kühlschrank nehmen. Die Orange halbieren und mit der Schnittfläche nach oben in einen Bräter legen, darauf die Putenkeulen betten. Etwa 3,5 Stunden bei 140 °C im Ofen garen. Warmes Wasser und Milch, Zucker und Hefe mischen, 15 Minuten stehen lassen. Ein Ei aufschäumen. 250 g Mehl Typ 550 und das Mehl Typ 405 mit Salz mischen, Butter hinzufügen und kneten. Aufgeschäumtes Ei untermischen. Den Teig 10 Minuten kneten, dann eine Stunde an einem warmen Ort gehen lassen. Vier Brötchen formen, auf Backpapier setzen und nochmals eine Stunde gehen lassen. Den Ofen auf 200 °C vorheizen, eine Schüssel Wasser auf den Boden des Ofens stellen. Das zweite Ei mit einem EL Wasser vermischen, die Buns damit bestreichen und mit Sesam bestreuen. Backen (ca. 15 min.) bis sie goldbraun sind. Abkühlen lassen. Die Süßkartoffeln waschen und rundum mit dem Zahnstocher einstechen. In kochendem Salzwasser etwa 20 Minuten garen. Frühlingszwiebeln putzen, waschen und in Ringe schneiden.

Ausgekühlte Süßkartoffeln quer halbieren und mit einem Löffel auskratzen, einen Rand von 0,5 cm stehen lassen. Süßkartoffelmasse, Frühlingszwiebeln und Frischkäse mit Limettensaft verrühren, mit Salz und Pfeffer würzen. Süßkartoffelschalen auf Blech (mit Backpapier) verteilen und mit der Frischkäsemasse befüllen. Die Marshmallows darüber streuen und vor dem Servieren im vorgeheizten Backofen bei 200 °C etwa 7 Minuten gratinieren. Zwiebel schälen und in dünne Scheiben schneiden, mit Buttermilch übergießen und 10 Minuten ziehen lassen. 100 g Mehl mit Paprikapulver, 1 TL Salz und Pfeffer mischen. Die Zwiebelringe aus der Buttermilch heben und im gewürzten Mehl panieren. Das Frittieröl auf etwa 175 °C erhitzen und die Zwiebelringe darin portionsweise goldbraun ausbacken. Den Frühstücksspeck in einer Pfanne ohne Öl knusprig auslassen. Nach Ende der Garzeit die Putenkeulen 30 Minuten ruhen lassen.

Das Fleisch zerzupfen und noch warm mit den Zwiebelringen, Bacon, Brie und Preiselbeermarmelade im Brioche Bun servieren. Dazu die gratinierten Süßkartoffeln.

