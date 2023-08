SÜFFA Specials sorgen für eine Messe mit Mehrwert

Ein breit gefächertes Rahmenprogramm erwartet das Fachpublikum auf der SÜFFA 2023. „Die SÜFFA Specials bilden einen wichtigen Eckpfeiler der SÜFFA“, sagt Andreas Wiesinger, Mitglied der Geschäftsleitung der Messe Stuttgart. „Sie informieren über das Angebot an den Ständen der ausstellenden Unternehmen hinaus und machen die SÜFFA zu einer Messe mit echtem Mehrwert. Durch den fachlichen Austausch werden nicht zuletzt der Community-Gedanke und das Bewusstsein für das Handwerk gestärkt, was uns sehr wichtig ist.“

Der Tag der Metzgerfrauen am dritten Messetag ist gefragt und gehört erneut zu den SÜFFA Specials - © Landesmesse Stuttgart GmbH

Ganz im Zeichen von Kommunikation und Vernetzung steht das SÜFFA Special Netzwerktreffen am Samstag und Sonntag ab 17 Uhr, das auf der in Halle 9 Premiere feiert. „Das direkte Miteinander von Mensch zu Mensch ist im Geschäftsleben durch nichts zu ersetzen“, betont Wiesinger. „Einer Branchenplattform wie der SÜFFA kommt somit eine besondere Funktion zu, die wir mit diesem neuen Format zusätzlich fördern wollen.“ In entspannter Atmosphäre, bei Live-Musik und leckeren Essensangeboten, lassen sich abseits des allgemeinen Messetrubels intensive Gespräche führen und neue Kontakte vertiefen.

Bühne für Trends und Neues

„Dauerbrenner“ unter den SÜFFA Specials ist die Bühne für Trends und Neues. In hochkarätig besetzten Expertenvorträgen und Podiumsdiskussionen werden dort aktuelle Herausforderungen analysiert und branchenspezifische Lösungen für brennende Fragen aufgezeigt. Dazu gibt es Live-Vorführungen, Anregungen für lukrative Zusatzgeschäfte und jede Menge praxisnaher Tipps. Ein Besuch der Bühne für Trends und Neues lohnt sich immer!

Tag der Metzgerfrauen

Mit dem SÜFFA Special Tag der Metzgerfrauen trägt die Messe der vielschichtigen Rolle der Frau im Fleischerhandwerk Rechnung. Seit 2014 gehört der Messemontag den Meisterinnen, Fachverkäuferinnen, Mitarbeiterinnen und weiblichen Auszubildenden. Das Klischee der „guten Seele“ hinter der Verkaufstheke ist überholt: Viele Frauen erfüllen heute als Entscheiderinnen eine Schlüsselfunktion im Unternehmen. Weibliche Branchenprofis dürfen sich auf ein nach Besucherinnen-Wünschen entwickeltes, speziell zugeschnittenes Angebot freuen.

SÜFFA Wettbewerbe

Ein mit Spannung erwarteter Höhepunkt jeder SÜFFA sind die auf der Messe ausgetragenen Wettbewerbe, bei denen es – nicht nur im übertragenen Sinne – um die Wurst geht. Auch 2023 suchen der Landesinnungsverband für das Fleischerhandwerk in Baden-Württemberg und die Messe Stuttgart die Besten der Besten ihres Faches. Innerhalb der Branche gelten die begehrten Preise als Gütesiegel und lassen sich gezielt in der Kundenkommunikation einsetzen.

Gläserne Wurstküche

Mehr als 1.500 verschiedene Wurstsorten gibt es hierzulande, damit steht das deutsche Fleischerhandwerk international an der Spitze. Grund genug, einen erhellenden Blick „hinter die Kulissen“ der Wurstproduktion zu werfen: Bereits zum dritten Mal präsentiert die SÜFFA gemeinsam Partnerunternehmen die Gläserne Wurstküche, die sich längst zu einem Besuchermagneten entwickelt hat. So können die Besucher sich über die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten von Maschinen und beispielhafte Verarbeitungstechniken informieren.

BBQ Area

Der BBQ-Trend hält an und beeinflusst das Metzgergeschäft nachhaltig. So müssen nicht nur Kundenwünsche berücksichtigt, sondern auch umfassend beraten und Neuerungen aufgegriffen werden. Dazu gehören besondere Cuts, Marinaden, passende Garverfahren und die richtigen Getränke. Auf der BBQ Area erhalten BesucherInnen professionelle Anregungen und das passende Equipment für das BBQ Geschäft. Eines der Highlights wird der Riesen-Smoker „Big Louis“ der Firma Walter Ludwig aus Pfinztal-Berghausen mit einem Fassungsvermögen von 9,8 Tonnen Fleisch sein.

Hof- und Weideschlachtung

Haltung und Schlachtung sind zunehmend wichtige Themen an der Ladentheke, da für viele Kunden neben der Fleischqualität auch das Tierwohl kaufentscheidend ist. Das SÜFFA Special und Sonderthema Hof- und Weideschlachtung widmet sich einem innovativen Ansatz mit vielen Vorteilen: Da der Transport zum Schlachthof entfällt, können die Tiere in ihrer gewohnten Umgebung stressfrei geschlachtet werden. Dies wirkt sich wiederum positiv auf die Qualität des Fleisches aus.

Themenschwerpunkt Feinkost

Fast jeder Metzgereibetrieb bietet inzwischen eine Auswahl hochwertiger Feinkostprodukte an, vom Gemüse- oder Eiersalat bis hin zu raffinierten Süßspeisen, pikanten Soßen und regionalen Gewürzölen. Im Themenpark Feinkost erfahren die SÜFFA Besucher, wie sie ihr Sortiment geschickt erweitern, auf Kundenwünsche besser eingehen und neue Geschäftsfelder optimal erschließen können.

Jobbörse

Die Nachwuchsgewinnung gehört mittlerweile zu den drängendsten Problemen im Handwerk. Mit der dynamischen Jobbörse bringt die SÜFFA Betriebe, Geschäftsführer und Mitarbeiter zusammen, zeigt neue Perspektiven und Karrieremöglichkeiten auf. Die vorab per Formular (Download über die SÜFFA Website) eingereichten Stellengesuche, Stellenangebote oder Betriebsübergaben werden kostenfrei auf der Fachmesse ausgehängt und erreichen somit exakt die richtige Zielgruppe. www.sueffa.de