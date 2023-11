SÜFFA-Qualitätswettbewerbe: Ausgezeichnete Leistungen

Die SÜFFA-Qualitätswettbewerbe gehören zu den größten ihrer Art für Handwerksbetriebe in Deutschland. Zu den Wurst- und Schinkenwettbewerben im Rahmen der SÜFFA 2023 waren im Vorfeld – die Bewertung erfolgte bereits am 23. September in der Alten Kelter in Fellbach – insgesamt 474 Proben eingegangen, um sich dem Urteil der fachkundigen Jury zu unterziehen.

SÜFFA-Qualitätswettbewerbe 2023: Das hohe Qualitätsniveau im Fleischerhandwerk zeigte sich vor allem auch bei den Leistungen im Wettbewerb der Berufsschulen. - © Thomas Röhr

Dabei vergaben die kritischen Prüferinnen und Prüfer nicht weniger als 436 Gold-, Silber- und Bronzemedaillen. „Das Gesamtniveau war hervorragend, die Fehlerquote gering“, freute sich der stellvertretende Landesinnungsmeister und Jury-Vorsitzende Rüdiger Pyck. „Viele neue Produkte von außerordentlicher Qualität zeigen außerdem die hohe Innovationskraft unserer Branche.“

In den Einzelwettbewerbender SÜFFA-Qualitätswettbewerbe gab es zu den jeweiligen Produktauszeichnungen noch 31 Ehrenpreise in Form eines Pokals. Dafür musste ein Betrieb mehrmals in einer Kategorie mit einer Goldprämierung ausgezeichnet werden. Für die drei besten Teilnehmerinnen und Teilnehmer des in den Brühwurst-Wettbewerb integrierten Stuttgarter Schinkenwurst-Wettbewerbs wurde jeweils ein Porzellan-Rössle vergeben. Über den ersten Platz darf sich die Metzgerei Oskar Zeeb aus Reutlingen freuen, gefolgt von Platz 2 mit der Metzgerei Thomas Klingler aus Fellbach und der Landmetzgerei Rupp aus Sulzbach-Murr auf dem dritten Platz.

Schinkenkönig gekrönt

Über den Sonderpreis der SÜFFA-Qualitätswettbewerbe und den Titel des Schinkenkönigs als Betrieb mit dem höchsten Punktedurchschnitt beim Rohschinken- und Kochpökelwaren-Wettbewerb – dort jeweils mit einem Pokal ausgezeichnet – freute sich die Kronenmetzgerei Stirner-Sinn aus Gerlingen.

Die Höchstpunktzahl von 100 Punkten im Maultaschen-Wettbewerb erhielten folgende Handwerksbetriebe: die Metzgerei Huber e.K. aus Hechingen, die Idler Fleischwaren GmbH aus Backnang-Waldrems, die Metzgerei Schäfer aus Weinstadt, die Schneider Metzgerei aus Pliezhausen und die Metzgerei Winter aus Schorndorf. Zusammen mit der Metzgerei Franz Bock aus Markgröningen (99 Punkte) machten sie dann im Finale am 21.10. den Sieg unter sich aus. Endergebnis: 1. Platz Metzgerei Metzgerei Frank Winter, 2. Platz Metzgerei Franz Bock und 3. Platz Metzgerei Schneider Metzgerei.

Im Nachwuchs-Platten-Wettbewerb holten sich Gloria Define Kamhuka für ihre Bratenplatte Silber und Julia Winkler mit ihrer Schinkenplatte Gold. In der Sparte Fingerfood und Flying Buffet gewann Lilia Eichwald dreimal Gold und einmal Silber. Alle drei Teilnehmerinnen gingen für die Metzgerei Freyberger aus Nürnberg an den Start.

Leistungsstarker Nachwuchs

Die auf der Messe ausgetragenen Berufsschulwettbewerbe sorgten vor dem Hintergrund des viel beklagten Fachkräftemangels erneut für mehr als nur einen Silberstreifen am Horizont: „Viele junge Leute haben ihren freien Sonntag genutzt, um hier auf der SÜFFA unter enormem Zeitdruck etwas zu zaubern“, sagte Rüdiger Pyck vom Landesinnungsverband. „Das ist eine beachtliche Leistung! Beim Nachwuchs waren ganz tolle Ergebnisse dabei.“ Bei den Berufsschulwettbewerben im Rahmen der SÜFFA-Qualitätswettbewerbe gingen insgesamt 32 Teams an den Start.

Die Arbeiten waren Angaben der Jury zufolge durchweg qualitativ auf sehr hohem Niveau. Die Juroren vergaben neunmal Gold, 13-mal Silber und zehnmal Bronze. Besonders freuen durfte sich das Team bestehend aus Julia Wirth von der Landmetzgerei Steinle aus Dilllingen a. d. Donau (48 von 50 Punkten) und Celina Braunmiller von der Metzgerei Steck aus Langenau (50 von 50 Punkten). Beide traten für die Staatliche Berufsschule Neu-Ulm an und wurden als einziges Team zusätzlich mit einem Pokal für ihre Leistungen ausgezeichnet. www.sueffa.de