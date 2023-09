Südtiroler Speckfest 2023 erstmals am Kronplatz

In diesem Jahr zieht das beliebte Südtiroler Speckfest in die Ferienregion Kronplatz um. Am 30. September und 1. Oktober 2023 erwartet die Besucherinnen und Besucher dort ein vielfältiges Angebot aus Produktverkostungen, Kulinarik, Musik und einem attraktivem Rahmenprogramm.

Auf dem Südtiroler Speckfest am Kronplatz dreht sich kulinarisch alles um die beliebte Spezialität. - © IDM Südtirol_Südtiroler Speck Konsortium_Klaus Peterlin

Nach der jahrelangen Austragung in Villnöss findet das beliebte Südtiroler Speckfest in diesem Jahr erstmals in der Region Kronplatz statt. Es bezieht damit einen neuen Standort. Der 2.275 m hohe Gipfel des Kronplatzes befindet sich direkt im Herzen der gleichnamigen Region. Der Kronplatz ein einzigartiges Panorama in einer abwechslungsreichen Bergwelt. Mit einer Mischung aus Tradition und Moderne sowie einem umfangreichen Rahmenprogramm ist das Speckfest über die Grenzen Südtirols hinaus bekannt.

Verkostungen und workshops

Das zweitägige Event beginnt am 30. September 2023 um 10.00 Uhr mit Frühschoppen und Musik. Um 12.30 Uhr folgt dann die offizielle und feierliche Eröffnung. Neben Verkostungen an zahlreichen Ständen inmitten eines außergewöhnlichen Dolomitenpanoramas können Besucher an Workshops teilnehmen. Dabei geht es um die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten der Südtiroler Spezialität. Verschiedene Südtiroler Speck-Produzenten und weitere Qualitätsprodukte bieten bis 16.00 Uhr ihre Produkte an. Hüttenwirtinnen und -wirte am Kronplatz und Freiwillige am Festgelände verwöhnen die Besucher kulinarisch. Zahlreiche Bands begleiten das zweitägige Speckfest.

Organisiert wird das Südtiroler Speckfest von der Ferienregion Kronplatz und dem Südtiroler Speck Konsortium. Paul Recla, Präsident des Südtiroler Speck Konsortiums, freut sich über die Neuausrichtung: „Wir haben mit der Ferienregion Kronplatz einen idealen Partner für das Südtiroler Speckfest gefunden. Die atemberaubende Naturlandschaft des Kronplatz ist der perfekte Standort für uns, um den Südtiroler Speck g.g.A. authentisch und innovativ zu präsentieren. Unsere Gäste erwartet ein vielfältiges Festprogramm mit vielen Höhepunkten. Dank gilt auch der Tourismusgenossenschaft Villnöss und den zahlreichen Vereinen, die in den letzten 20 Jahren das Speckfest über die Grenzen hinaus bekannt gemacht haben.“

Neben dem vielfältigen Programm sind einige der Sehenswürdigkeiten der Region direkt auf dem Gipfel zu finden: das LUMEN, Museum für Bergfotografie, und das MMM Corones, eines der insgesamt sechs Museen von Reinhold Messner. www.speck.it