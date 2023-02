Südpack unterstützt SeeSat

Mit einer Spende in Höhe von 3.000 Euro unterstützt Südpack das studentische Projekt SeeSat des Technikcampus Friedrichshafen der DHBW Ravensburg, das 2019 gegründet wurde und im Wesentlichen auf Sponsorengelder angewiesen ist. Einmal mehr zeigt der Folienhersteller damit sein Engagement in regionaler, gesellschaftlicher und ökologischer Hinsicht. Zwei duale Studenten von Südpack aus dem Studiengang Wirtschaftsingenieurswesen sind aktiv an dem Projekt beteiligt.

Von links nach rechts: Michael Springer, Carolin Grimbacher, Andreas Zeh. - © Südpack

Ziel von SeeSat ist es, einen Kleinstsatelliten zu entwickeln, der – mit einer Hochleistungskamera bestückt – die Erde in einer niedrigen Umlaufbahn umkreisen soll. Dieser sog. CubeSat, der weniger als drei Kilogramm wiegen wird, besteht aus zwei Würfeln mit einer Kantenlänge von jeweils zehn Zentimetern.

Im Fokus des ambitionierten Projektes steht der eigenständige Erwerb von Kompetenzen über Kleinsatelliten am Standort in Friedrichshafen. Anschließend soll dieses Wissen mit Studierenden afrikanischer Universitäten geteilt werden, um gemeinsam an der weiteren Entwicklung des CubeSat zur arbeiten. Kreist der CubeSat voraussichtlich ab 2027 erfolgreich im Orbit, wird er u.a. kontinuierlich Daten über Buschbrände entlang des Äquators, insbesondere in Afrika sammeln, damit künftig potenzielle Brandherde früher lokalisiert und entsprechende Maßnahmen eingeleitet werden können.

„In SeeSat sehen wir ein zukunftsfähiges Projekt, das wir sehr gerne unterstützen. Denn es dient der Förderung unserer wissenschaftlichen Nachwuchstalente und somit der Stärkung unseres Standortes. Darüber hinaus bietet es jungen Menschen die Möglichkeit zur länderübergreifenden Zusammenarbeit und nicht zuletzt hilft es, Naturkatastrophen und menschliches Leid zu vermeiden“, erklärt Carolin Grimbacher, geschäftsführende Gesellschafterin bei Südpack.

Die technische Ausarbeitung der einzelnen Systeme ist Aufgabe der Studierenden, zu denen auch Michael Springer und Andreas Zeh gehören. Die beiden dualen Studenten des Studiengangs Wirtschaftsingenieurwesen sind seit 2020 bei Südpack – und seit 2022 begeistert bei SeeSat engagiert. Begleitet werden die angehenden Wissenschaftler von DHBW-Alumni und raumfahrterfahrenen Ingenieuren, die im Verein SeeSat e.V. organisiert sind.

Der hinter dem Projekt stehende Verein sorgt begleitend für die Betreuung der Studierenden und letztendlich auch für die Finanzierung und Vermarktung des Projekts. Rund 450.000 Euro an Fördergeldern sind für die Realisierung des Projektes in den Jahren 2022 bis 2027 veranschlagt. Auf Sponsoren wie SÜDPACK ist SeeSat also auch in den kommenden Jahren angewiesen. www.suedpack.com