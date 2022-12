Südpack in der Endrunde des Baden-Württembergischen Umweltpreises

Am 1. Dezember 2022 überreichte die Umweltministerin Thekla Walker (MdL) im Weißen Saal des Neuen Schlosses in Stuttgart die Preise und Urkunden an die 22 Unternehmen, die es in die Endrunde des renommierten Umweltpreises 2022 des Landes Baden-Württemberg geschafft hatten. Carolin Grimbacher, Valeska Haux und Lisa-Marie Schmidberger nahmen für Südpack die Urkunde in der Kategorie „Industrie-Unternehmen mit mehr als 250 Mitarbeitenden“ entgegen – als eines von sieben Unternehmen.

Von links nach rechts: Valeska Haux, Vice President Strategic Marketing, Südpack Verpackungen, Lisa-Marie Schmidberger, Managerin CSR & Sustainability, Südpack Verpackungen, Carolin Grimbacher, Geschäftsführende Gesellschafterin, Südpack Verpackungen, Thekla Walker (MdL), Ministerin für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg und Andreas Denzel, Bürgermeister von Ochsenhausen. - © Südpack

Bereits zum 20. Mal wurde der begehrte Umweltpreis für bemerkenswerte Leistungen von Unternehmen im Bereich des Umwelt- und Klimaschutzes sowie des nachhaltigen Wirtschaftens durch das Land Baden-Württemberg verliehen. In diesem Jahr konnte Südpack durch seine umfassende Nachhaltigkeits-Roadmap, seine Projekte in Bezug auf den betrieblichen Umweltschutz und insbesondere durch die bisherigen Nachhaltigkeitserfolge im Bereich des internen Wertstoffmanagements begeistern – und die Endrunde erreichen.

Die Jury aus Vertreterinnen und Vertretern von Wirtschaftsorganisationen, wissenschaftlichen Institutionen, Umwelt- und Naturschutzverbänden, Gewerkschaften, der LUBW Landesanstalt für Umwelt sowie dem Wirtschafts- und dem Umweltministerium Baden-Württemberg würdigt mit der Auszeichnung jährlich die unterschiedlichen, innovativen Ansätze von Unternehmen in puncto Nachhaltigkeit. Hierfür müssen alle Bewerber nicht nur ein breites Anforderungsprofil erfüllen, sondern einen umfassenden Bewerbungsmarathon mit intensiven Gesprächen plus Betriebsbesichtigung durchlaufen.

Ansporn für künftige Projekte

Die gute Platzierung in der Kategorie „Industrie-Unternehmen mit mehr als 250 Mitarbeitenden“ freut Carolin Grimbacher, geschäftsführende Gesellschafterin der Unternehmensgruppe, ganz besonders. Denn „wir investieren seit vielen Jahren u.a. massiv in unsere Strukturen, in Prozesse und in Technologien, um vorhandene Kunststoffe im Kreislauf zu halten und einer sinnvollen Wiederverwertung zuzuführen. Unser internes Wertstoffmanagement mit eigener Regranulierung und Compoundierung wie auch unser Engagement in CARBOLIQ, einer wegweisenden Technologie des chemischen Recyclings, sind dabei essenzielle Bausteine unserer Nachhaltigkeitsstrategie. Dass wir bei dem Umweltpreis so weit gekommen sind, ist für uns eine verdiente Belohnung wie auch Ansporn für künftige Projekte zugleich.“ www.suedpack.com