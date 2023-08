Spitze bei Kennzeichnung von Fleisch und Haltungsformen

Wer bei Kaufland an die Fleischbedientheke geht, der weiß genau, was er bekommt: höchste Qualität und vollständige Transparenz. Zu diesem Ergebnis ist auch Greenpeace in ihrem aktuellsten Supermarktcheck gekommen. Nach der jüngsten jährlichen Abfrage im LEH zur freiwilligen Kennzeichnung von Fleisch hat Kaufland an der Bedientheke mit über 90 Prozent gekennzeichneter Ware mit weitem Abstand vor den Wettbewerbern am besten abgeschnitten.

Kennzeichnung von Fleisch: Kauflands Bedientheken stehen für höchste Qualität und klare Angaben zur Herkunft der Produkte. - © Kaufland

Auch der Anteil der Haltungsform-Stufen 3 und 4 an der vorhandenen gekennzeichneten Ware ist bei Kaufland mit über 80 Prozent klar am höchsten.

„Der Wunsch nach einem tierwohlfreundlichen Sortiment und einer klaren Antwort auf die Frage nach der Herkunft der Produkte besteht bei sehr vielen unserer Kunden. Wir möchten, dass der Kauf dieser Produkte für sie zur Selbstverständlichkeit wird. Nur so kann uns gemeinsam die nachhaltige Verbesserung des Tierwohls in der Nutztierhaltung gelingen“, sagt Robert Pudelko, Leiter Einkauf Nachhaltigkeit.

An den Fleischbedientheken setzt das Unternehmen, bis auf wenige regionale und internationale Ausnahmen, durchgängig auf Fleisch aus Haltungsform-Stufe 3 Außenklima. Schweine- und Rindfleisch stammt dabei aus dem Kaufland-Tierwohlprogramm K-Respekt fürs Tier.