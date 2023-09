Spätzle mit Käse und Schinken

Erreicht man nach einer längeren Wanderung den Gipfel, schmeckt der Hüttenschmaus besonders gut. Selbstgemachte Spätzle mit Schinken und Käse geben ordentlich Kraft für den Abstieg. Auch die Mittagsmahlzeit ist ein täglicher Gipfel. Hier sorgt der Fleischermeister für den Proviant.

Von Consorzio del Prosciutto di San Daniele

Spätzle werden mit drei Käsesorten und einem Schinken aus Italien zu einer vollwertigen Mahlzeit. - © San Daniele

Zu selbstgemachten Spätzle und verschiedenen Käsesorten gesellt sich diesmal ein Schinken aus Friaul-Julisch Venetien im Nordosten Italiens. San Daniele Schinken enthält keinerlei Konservierungsstoffe, Nitrite oder Nitrate. Es gibt nur drei Zutaten: ausgewählte italienische Schweinekeulen aus zugelassenen Betrieben in zehn festgelegten Regionen Nord- und Mittel­italiens, Meersalz und das Mikroklima von San Daniele del Friuli.

Zutaten für 4 Personen

300 g Mehl

100 g Hartweizengrieß

frisch geriebene Muskatnuss

4 Eier

ca. 100 ml Mineralwasser

3 Zwiebeln (ca. 250 g)

3 EL Butter

2 EL Öl

2 TL brauner Zucker

200 g Prosciutto di San Daniele

100 g Romadur

50 g Emmentaler

50 g Parmesan

1/2 Bund Schnittlauch

Salz, Pfeffer

Zubereitung

Mehl, Grieß, 1 TL Salz und 1/4 TL Muskat in einer Schüssel mischen. Eier und 100 ml Mineralwasser zugeben, alles mit einem Kochlöffel zu einem glatten Teig schlagen, bis der Teig Blasen wirft. Der Teig sollte dickflüssig bis leicht zäh sein, evtl. noch etwas Wasser zugießen. Teig ca. 10 Minuten ruhen lassen. Reichlich Salzwasser in einem großen Topf aufkochen.

Inzwischen Zwiebeln schälen und in Ringe schneiden. 1 EL Butter und Öl in einer weiten, beschichteten Pfanne erhitzen. Zwiebelringe darin rund 15 Minuten gleichmäßig braun braten, dabei zum Schluss mit etwas Zucker bestreuen und karamellisieren.

Spätzleteig portionsweise mit Hilfe einer Spätzlepresse, oder eines Spätzle-­Bretts, direkt in das kochende Salzwasser pressen bzw. schaben. Spätzle darin etwa zwei Minuten garen. Dann mit einer Schaumkelle herausheben und in ein Sieb geben. Spätzle in einer Schüssel mit 2 EL Butter mischen, damit sie nicht zusammenkleben.

100 g Prosciutto di San Daniele g. U. in Streifen schneiden. Romadur würfeln, Emmentaler und Parmesan fein reiben. Schnittlauch waschen und in feine Röllchen schneiden. Spätzle in die Pfanne geben und mit den Zwiebeln mischen. Prosciutto di San Daniele-Steifen und gesamten Käse ebenfalls zugeben. Alles gründlich mischen und Käse bei kleiner Hitze schmelzen lassen. Mit Salz, Pfeffer und Muskat abschmecken. Mit Schnittlauch und restlichen Scheiben Prosciutto di San Daniele bestreuen und garnieren.

Zubereitungszeit ca. 1 1/4 Stunden. Pro Portion ca. 3490 kJ, 830 kcal. E 44 g, F 38 g, KH 81 g.

www.prosciuttosandaniele.it