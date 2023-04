Slow Food Messe: Politische Prominenz zum Auftakt

Vier Eventtage, zwölf Veranstaltungen und über 1.000 Ausstellende –die Stuttgarter Frühjahrsmessen haben viel Prominenz angezogen. Traditionell waren anlässlich des Eröffnungstags gleich mehrere politische Persönlichkeiten zu Gast auf dem Stuttgarter Messegelände, um sich die Themenwelten rund um Nachhaltigkeit, Achtsamkeit bis hin zu Familien- und Stilbewusstsein aus nächster Nähe anzusehen.

Philipp Keil, Frida Krifca, Stefan Lohnert, Cem Özdemir, Dr. Nina Wolff, Thekla Walker und Roland Bleinroth (v. r. n. l.) bei der Eröffnung der Slow Food Messe und Fair Handeln. - © Landesmesse Stuttgart GmbH

Sowohl der „Markt des guten Geschmacks – die Slow Food Messe“, als auch die Fair Handeln sowie die i-Mobility standen im Fokus der Politik. Vor Ort waren Cem Özdemir, Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft, Winfried Hermann, Verkehrsminister des Landes Baden-Württemberg und Thekla Walker, baden-württembergische Ministerin für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft.

„Zukunftsfest produziertes Essen und globale Gerechtigkeit liegen mir am Herzen. Die Slow Food Messe und die Fair Handel zeigen, wie der faire Ausgleich zwischen Gegenwart und Zukunft gelingt und damit echte Nachhaltigkeit. Die innovativen Ausstellerinnen und Aussteller beider Messen zeigen auch, wie Nachhaltigkeit zu einem gelungenen Geschäftsmodell der Zukunft wird. Ganz nach dem Motto: Tue Gutes für Mensch, Tier und Natur – und verdiene daran. Genau da müssen wir hin mit der Landwirtschaft. Dafür stehe ich“, sagte Cem Özdemir, Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft.

Cem Özdemir auf Rundgang

Der gebürtige Uracher stand bei der Eröffnung der Fair Handeln, Internationale Messe für Fair Trade und global verantwortungsvolles Handeln, und der Slow Food-Messe Rede und Antwort und schloss sich an den Rundgang an. An der Führung nahm auch Frida Krifca, die albanische Landwirtschaftsministerin, teil. Dr. Nina Wolff, Vorsitzende von Slow Food Deutschland, und Philipp Keil, Geschäftsführender Vorstand der Stiftung Entwicklungs-Zusammenarbeit Baden-Württemberg (SEZ), führten die Interessierten durch die größte Halle des Stuttgarter Messgeländes. Dort gibt es unter anderem das Chef Alliance Restaurant, das in diesem Jahr das kulinarische Herz der Slow Food Messe darstellt.

Auch Thekla Walker war zu Gast auf der Slow Food-Messe. Die Landespolitikerin trat auf der Kochbühne mit Hubert Hohler, dem Gastronomieexperten der Buchinger Wilhelmi-Klinik in Überlingen, auf und blickte über den Tellerrand der klassischen Spargelküche hinaus. Das Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft ist dieses Jahr mit der Nachhaltigkeitsstrategie Baden-Württemberg auch mit einem Stand zum Thema Klimaschutz auf der Fair Handeln vertreten. www.messe-stuttgart.de/marktdesgutengeschmacks/