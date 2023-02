Schrumpfbeutel gewinnt WorldStar Packaging Award 2023

Die adapa Group, Spezialist für flexible Verpackungslosungen, freut sich, nach der Auszeichnung des Deutschen Verpackungspreises in der Kategorie Nachhaltigkeit im Herbst 2022, über den WorldStar Packaging Award 2023 in der Kategorie „Verpackungsmaterialien und -komponenten“ für ihren recycelbaren Schrumpfbeutel VACUshrink(re) MEX 55.

Der recycelbare Schrumpfbeutel VACUshrink(re) MEX 55 mit EVOH-Hochbarriere eignet sich für frisches, verarbeitetes Fleisch oder nicht gasenden/gereiften Kase. - © adapa Holding GesmbH

Der recycelbare Schrumpfbeutel VACUshrink(re) MEX 55 mit EVOH-Hochbarriere eignet sich für frisches, verarbeitetes Fleisch oder nicht gasenden/gereiften Kase. adapa ist es mit diesem Produkt gelungen, durch dreidimensional verstreckte Polyolefin-Strukturen bei einer Folienstarke von nur 55 μm die hohen Anforderungen an Produktschutz und Verarbeitbarkeit zu erfüllen und mit mehr Nachhaltigkeit zu vereinen. Das Material mit PE-Siegelschicht kommt ohne die üblichen PA-Schichten oder PVdC-Barrieren aus und überzeugt durch hervorragende mechanische Eigenschaften: VACUshrink(re) MEX 55 lässt sich reibungslos auf handelsüblichen Verpackungssystemen verarbeiten und beweist eine gute Durchstoßfestigkeit. Der Schrumpfbeutel ist gemäß CEFLEX-Design for a Circular Economy Guideline vollständig recycelbar. Die Jury des Awards lobte den Ansatz von adapa, mit diesem Produkt eine nachhaltigere Losung für die meist nicht sichtbaren, aber in großen Mengen anfallenden Industrieverpackungen von Lebensmitteln gefunden zu haben.

Wertvolle Bestätigung der Nachhaltigkeitsanstrengungen

Der Wettbewerb ist eine der wichtigsten Veranstaltungen der World Packaging Organisation (WPO) und zählt zu den bedeutendsten internationalen Auszeichnungen im Bereich Verpackung. Für die Preisverleihung 2023 gingen 488 Bewerbungen aus 41 Landern der Welt ein. „Mit dem recycelbaren Schrumpfbeutel verfolgt adapa das Ziel, die Kreislaufwirtschaft in der industriellen Lebensmittelverpackung, die ein großes Potenzial für hochwertige Recyclingstrome bietet, weiter voranzutreiben. Der WorldStar Packaging Award 2023 ist eine wertvolle Bestätigung unseres kontinuierlichen Einsatzes mehr Ressourcen zu schonen “, freut sich Max Wolfmaier, Manager Sustainability bei adapa. www.adapa-group.com