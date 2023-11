Putengulasch mit Kürbis

Im November sind deftige Gerichte im Fleischerimbiss gefragt. Ein beliebter Klassiker ist das Gulasch, von dem es viele Varianten gibt. Putenfleisch verkürzt die Zubereitung. Für herbstliche Geschmacks- und Farbakzente im Putengulasch sorgt der beliebte Kürbis.

Von Deutsches Geflügel

Heiß, pikant und nährstoffreich: Im trüben November freut mach sich über Putengulasch als eine farbenfrohe und ausgewogene Mittagsmahlzeit. - © Deutsches Geflügel

Gulasch kommt aus Ungarn. Dort heißt es Pörkölt oder Parikás. Das gulyás ist in Ungarn eigentlich eine Suppe. Für das aromatische Gericht braucht es Zwiebeln, Tomaten, Paprikapulver edelsüß oder rosenscharf, Lorbeer, etwas Wacholder sowie Salz, Pfeffer und eine Prise Zucker. Normalerweise verwendet man Schweine- oder Rindfleisch für den deftigen Eintopf. Mit Putenfleisch lässt sich die Schmorzeit jedoch verringern, so dass das Putengulasch schnell zubereitet ist.

Herbst ist Kürbiszeit: Das beliebte einjährige Gemüse wird in unglaublicher Vielfalt angeboten. Für das Rezept eignet sich der Hokkaidokürbis. Der Name lässt es schon vermuten: der Kürbis stammt ursprünglich aus Japan von der Insel Hokkaido. Die Hauptsaison für den regionalen Anbau ist in der Regel zwischen Ende August und Anfang Dezember. Im Vergleich zu seinen Verwandten ist der Hokkaido recht klein und wiegt nur 1 bis 3 Kilogramm. Die dünne Schale kann man mitessen, das spart Schälarbeit. Sein Geschmack ist leicht süßlich und mild-nussig. Das Fruchtfleisch und die Kerne enthalten wertvolle Inhaltstoffe. Im Fruchtfleisch stecken zum Beispiel reichlich Vitamine, Mineralien und Ballaststoffe.

Tipp für den Partyservice: Für einen besonderen Augenschmaus sorgt man, wenn man das Putengulasch in einem ausgehöhlten großen Kürbis serviert.

Zutaten für 4 Personen

500 g Putenoberkeulenfleisch

1 Zwiebel

2 EL Butterschmalz

1 kleiner Kürbis

2 EL Weißweinessig

2 EL Tomatenmark

2 EL Paprikagewürz (edelsüß)

100 ml Orangensaft

300 ml Geflügelbrühe

Salz und Pfeffer

500 g Bandnudeln

Thymian

Zubereitung

Zwiebel schälen, in kleine Würfel schneiden und in dem Butterschmalz circa drei Minuten glasig anschwitzen.

Putenoberkeulenfleisch dazugeben und weitere 15 Minuten scharf an­braten.

Kürbis in kleine Würfel schneiden, dabei die Kerne entfernen. Kürbiswürfel, Weißweinessig, Tomatenmark, Paprikagewürz, Orangensaft und die Geflügelbrühe zu dem Putenoberkeulenfleisch in den Topf geben und alles zusammen bei mittlerer Hitze circa eine Stunde köcheln lassen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.

In der Zwischenzeit die Bandnudeln nach Packungsangabe garen.

Putengulasch mit den Nudeln auf Tellern anrichten, mit Thymianblättchen bestreuen und genießen!

Nährwerte: Pro Portion ca. 525 kcal, 12 g Fett, 57 g Kohlenhydrate, 35 g Eiweiß

Zubereitungszeit: Circa 90 Stunden (davon 1 Stunde Schmoren).

