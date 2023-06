PHW-Gruppe tritt in den „Food Ingredients“-Markt ein

Die PHW-Gruppe baut seit der Gründung des Geschäftsfeldes Alternative Proteinquellen in 2018 systematisch starke Netzwerke und Expertise in den Bereichen Bio- und Lebensmitteltechnologie auf. Im Fokus steht nun der Ausbau einer wettbewerbsfähigen, wertschöpfungskettenübergreifenden Infrastruktur analog und komplementär zum Kerngeschäftsfeld Geflügel.

Marcus Keitzer, Vorstand für Alternative Proteinquellen bei der PHW-Gruppe, Peter Wesjohann, Vorstandsvorsitzender bei der PHW-Gruppe, und Dr. Marcus Veen, Geschäftsführer der VTEC Ingredients GmbH (v.l.n.r.). - © Timo Lutz - Team für Industriefotografie

„Wir wollen perspektivisch unser erfolgreiches vertikales Integrationsmodell aus dem Geflügelbereich auf das Geschäftsfeld der Alternativen Proteinquellen übertragen“, erklärt Marcus Keitzer, Vorstand für Alternative Proteinquellen bei der PHW-Gruppe.

Im Rahmen dessen tritt die PHW-Gruppe als Mehrheitsgesellschafter durch die Gründung der VTEC Ingredients GmbH in den Food Ingredients-Markt ein. Für diesen Schritt konnte Dr. Markus Veen als Mitgesellschafter und zukünftiger Geschäftsführer gewonnen werden. Dr. Markus Veen ist promovierter Biotechnologe, bereits jahrelang erfolgreich mit seiner Unternehmensgruppe im Ingredients-Bereich tätig und bringt die notwendige technische Expertise für diesen Schritt mit. Das neue Unternehmen wird in Engelsberg, Bayern, ansässig sein. „Als erfahrene, kreative und innovative Experten im Bereich von Texturierungen, Geschmack und Lebensmittelqualität freuen wir uns sehr über die Gründung der VTEC Ingredients GmbH und die enge Zusammenarbeit innerhalb der PHW-Gruppe. Mit dem Schritt erweitern wir unseren Innovationsprozess und verbinden ein Fundament aus Rohstoffen, Rezepturen und Prozesstechnologien mit hoch effizienter Lebensmittelverarbeitung und optimal vernetzten Lieferketten in den Handel“, erläutert Dr. Markus Veen.

„Durch die neue Partnerschaft vernetzen wir unsere bestehende PHW-Infrastruktur ab sofort systematisch mit vorgelagerten Wertschöpfungskettenstufen. Die VTEC Ingredients GmbH wird sich auf den Einkauf, die biotechnologische Bearbeitung und die Herstellung von Roh- und Hilfsstoffen für die Produktion pflanzenbasierter Wurst-, Fleisch- und Fischersatzprodukte fokussieren. Zum einen wird die neue Gesellschaft eng mit den bestehenden Produktentwicklungsabteilungen der PHW-Gruppe verzahnt, sodass das bestehende Produktsortiment kontinuierlich verbessert und in Zukunft um weitere innovative Produkte erweitert werden kann. Zum anderen können die bestehenden PHW-Produktionswerke für Wurst-, Fleisch- und Fischersatzprodukte nun partiell von der neuen Schwestergesellschaft beliefert werden. Es ist zudem angedacht, dass auch Synergiepotenziale für die Herstellung von Vorprodukten für das Geschäftsfeld Geflügel genutzt werden sollen. Im Ergebnis können wir ab sofort noch schneller und kompetenter auf Kundenanforderungen reagieren und diese umsetzen. Durch diese Partnerschaft zeigen wir einmal mehr, dass wir unserem Unternehmenscredo ‚Wachstum durch Vielfalt und Weitblick‘ konsequent folgen und das Wachstum unserer Geschäftsfelder Geflügel und Alternative Proteinquellen komplementär zueinander umsetzen“, führt Marcus Keitzer weiter aus. www.phw-gruppe.de