Philippe Thomas neuer Deutschland-Chef bei Vion

Seit Anfang Oktober 2023 verantwortet Philippe Thomas als Chief Operating Officer (COO) in der Vion Food Group die neu geschaffene country unit Germany. Der Ingenieur für Biotechnologie und -industrie wird seine umfassende Expertise und vieljährige Erfahrung zukünftig innerhalb der neuen Länderorganisation in Vions wichtigstem Absatzmarkt Deutschland einsetzen.

Seit Anfang Oktober 2023 verantwortet Philippe Thomas als neuer COO Germany bei der Vion Food Group den Vieheinkauf, die Standorte (Schlachtung, Zerlegung, Verarbeitung, Verpackung) sowie den Vertrieb in Deutschland. - © Vion Food Group

Anfang dieses Monats hat die Vion Food Group Philippe Thomas (43) zum neuen Chief Operating Officer (COO) Germany ernannt. Damit verantwortet und steuert er als Deutschland-Chef des Unternehmens den hiesigen Vieheinkauf, die Standorte (Schlachtung, Zerlegung, Verarbeitung, Verpackung) sowie den Vertrieb. Ausgenommen ist das Geschäft der Business Unit Food Service, das weiterhin länderübergreifend von Simon Morris als COO geleitet wird.

Langjährige Erfahrung

Bei der Vion Food Group ist der Ingenieur für Biotechnologie und Bioindustrie (Spezialisierung Fleischindustrie) bereits seit seinem Berufseinstieg als Sales Manager Export Vion Crailsheim vor über zwanzig Jahren tätig. In dieser Zeit durchlief der gebürtige Franzose u. a. in Deutschland, Frankreich, der Schweiz und Italien verschiedene leitende Managementfunktionen, bevor er im November 2019 zum COO Retail der Vion Food Group berufen wurde. In dieser Funktion verantwortete er als Mitglied des Executive Committees von Vion die Retail Business Unit in Deutschland und den Benelux-Ländern.

Ronald Lotgerink, CEO von Vion: „Seine Laufbahn in unserem Unternehmen mit vielseitigsten, leitenden Managementfunktionen macht Philippe Thomas zu einem beispiellos international erfahrenen Marktkenner und einem hervorragenden Leiter unserer neu geschaffenen Ländereinheit Deutschland.“

Philippe Thomas: „Ich bin stolz auf diese Position, die ich als Chance und Herausforderung sehe. Vor allem glaube ich fest daran, dass wir gemeinsam eine nachhaltige Zukunft der Branche gestalten werden. Dafür – in unserem wichtigsten Heimatmarkt – eine engerere Verbindung zwischen Landwirten und Kunden zu schaffen, ist eine herausragende Aufgabe, auf die ich mich sehr freue“.

Internes Transformationsprogramm

Im Oktober 2022 hat Vion ein internes Transformationsprogramm ins Leben gerufen, um die eigene Organisationsstruktur und die Leistung an die turbulenten Marktentwicklungen anzupassen. „Change that Matters“ sieht eine Verbesserung der Performance von 150 Millionen Euro pro Jahr vor, die bis 2025 erreicht werden soll, womit eine Kompensation von Mengenrückgang, Margendruck und Inflation sowie eine Ergebnisverbesserung erzielt wird. Das Ziel ist es, die Strategieumsetzung der nachhaltigen, integrierten Lieferketten zu beschleunigen und als Branchenführer die Industrietransformation zu mehr Nachhaltigkeit voranzutreiben. Ein Teil des Programms beinhaltet die Restrukturierung der Organisation in zwei Ländereinheiten für Deutschland und Benelux, den Aufbau einer „Science & Sustainability“ Einheit, die im Executive Committee verankert ist, und die Einführung der Ingredients-Sparte als eigenständige Business Unit.

Das Executive Committee der Vion Food Group bilden Ronald Lotgerink als CEO, Tjarda Klimp als Chief Financial Officer, Philippe Thomas als COO Deutschland, Leon Cuypers als COO Benelux, Simon Morris als COO Food Service (länderübergreifend), Freek van den Eijnden als CSSO Science and Sustainability und Leiter der Ingredients Business Unit, Binne Visser als Chief Human Resources Officer und Mattijn Bak als Chief Transformation Officer. www.vionfoodgroup.com