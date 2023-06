PackTheFuture Award 2023: Ausgezeichnetes Design for Recycling

Die adapa Group, spezialisiert auf flexible Verpackungslösungen, freut sich über die dritte Auszeichnung in Folge für ihren umwelt- und ressourcenschonenden, vollständig recycelbaren Schrumpfbeutel VACUshrink(re) MEX 55, der den PackTheFuture Award 2023 in der Kategorie Design for Recycling erhalten hat. Die Preisverleihung fand auf der interpack 2023, der internationalen Fachmesse für Verpackungen in Düsseldorf, statt.

Marek Pawlak, CSO adapa Group, nimmt den PackTheFuture Award 2023 auf der interpack in Düsseldorf entgegen. - © adapa

Der PE-basierte Schrumpfbeutel VACUshrink(re) MEX 55 mit EVOH-Hochbarriere kommt ohne die üblichen PA-Schichten oder PVdC-Barrieren aus. Mit diesem Produkt ist es der adapa Gruppe gelungen, eine gemäß CEFLEX-Design for a Circular Economy Guideline vollständig recycelbare Verpackungslösung zu entwickeln. Der Schrumpfbeutel eignet sich für frisches, verarbeitetes Fleisch oder nicht gasenden/gereiften Käse. Bei einer Folienstärke von nur 55 μm vereint er die hohen Anforderungen an Produktschutz und Verarbeitbarkeit mit mehr Nachhaltigkeit. Dank seiner hervorragenden mechanischen Eigenschaften, die das Produkt unter anderem durch die drei-dimensionale Verstreckung erhält, lässt sich der Schrumpfbeutel reibungslos auf handelsüblichen Verpackungssystemen verarbeiten und beweist eine gute Durchstoßfestigkeit.

Für mehr Klimaschutz und Kreislaufwirtschaft

Der PackTheFuture Award wird von der IK Industrievereinigung Kunststoffverpackungen und ihrem Partner Elipso, dem französischen Verband für Kunststoffverpackungen und flexible Verpackungen, vergeben. Der Preis zeichnet innovative und nachhaltige Verpackungslösungen aus Kunststoff aus und hat sich das Ziel gesetzt, den Beitrag von Kunststoffverpackungen zum Klimaschutz, zur Kreislaufwirtschaft und zum verantwortungsvollen Konsum zu fördern und bekanntzumachen. Darüber hinaus ist der PackTheFuture Award auch ein Symbol für die Zusammenarbeit und den Austausch zwischen europäischen Ländern. IK und Elipso arbeiten gemeinsam daran, die Vision einer Kreislaufwirtschaft in Europa zu verwirklichen.

„Nach dem Deutschen Verpackungspreis 2022 in der Kategorie Nachhaltigkeit und dem World Star Packaging Award 2023 in der Kategorie Verpackungsmaterialien und -komponenten ist der PackTheFutureAward 2023 in der Kategorie Design for Recycling eine weitere wertvolle Bestätigung unseres Engagements für mehr Nachhaltigkeit. Damit machen wir unseren strategischen Fokus auf recyclingfähige Verpackungsmaterialien auch nach außen sichtbar und belegen, dass wir als Spezialist für flexible Verpackungen Verantwortung übernehmen und den Weg in die Kreislaufwirtschaft unserer Branche mitgestalten“, so Marek Pawlak, CSO von adapa. www.adapa-group.com