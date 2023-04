Neugründung: Meiko erweitert das Asiengeschäft

Der deutsche Maschinenbauer Meiko erweitert sein Geschäft in Asien durch die Gründung von Meiko Korea. Mit der neuen Marktorganisation kommt das Unternehmen der wachsenden Nachfrage in der Region nach und wird den lokalen Markt von Seoul aus betreuen. Bereits heute zählen namhafte koreanische Firmen zum Portfolio des deutschen Unternehmens, das in Südkorea durch die Generalmanagerin Jun Kim vertreten wird.

Generalmanagerin Jun Kim blickt sehr optimistisch in die Zukunft. - © Meiko

Meiko Korea ist das jüngste Mitglied der traditionsreichen deutschen Meiko-Gruppe, mit dessen Gründung der Hygieneexperte sein Asiengeschäft ausweitet. Seit März 2023 wird der koreanische Markt rund um Gastronomie und Gesundheitswesen von Seoul aus noch näher betreut. Dadurch wird den bereits bestehenden Kunden und Partnern der Zugang zu Produkten und Dienstleistungen erleichtert, während aktiv neue Partnerschaften eingegangen werden.

Die neue Marktorganisation bildet damit einen wichtigen Knotenpunkt im Asiengeschäft des Spezialisten für Hygiene- und Speiserestetechnik. Aus diesem Grund blickt auch Generalmanagerin Jun Kim sehr optimistisch in die Zukunft. Im Laufe ihrer Karriere sammelte die gebürtige Koreanerin weltweit Erfahrung in zahlreichen Führungspositionen bei renommierten Marken; auch im Bereich der gewerblichen Küchenausstattung.

„Die Gründung von Meiko Korea ist ein bedeutender Schritt und die ideale Ausgangslage, um das Wachstum in diesem Zukunftsmarkt voranzutreiben. Weil das Land selbst zu den international führenden Hightech-Produzenten zählt, sind die Qualitätsstandards hoch und Spitzentechnik ist äußerst gefragt. Die bestehenden Partnerschaften haben gezeigt, dass unsere Maschinen diesen Erwartungen vollumfänglich gerecht werden und darauf werden wir in den kommenden Jahren mit neuen Partnerschaften aufbauen“, erläutert Kim mit Blick auf Meikos Engagement in Südkorea.

Neben der strategischen Konsolidierung von Vertriebskanälen steht auch das Thema Service ganz oben auf der Agenda, sodass sich Kunden vor Ort weiterhin auf die gewohnte Servicequalität von Meiko verlassen können. Hierfür arbeitet Meiko Korea auch eng mit der Marktorganisation Meiko Clean Solutions Südostasien zusammen. www.meiko-global.com