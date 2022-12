Neues Premiumfleischprogramm „Bayerischer Ochse“

Startschuss des Programms „Bayerischer Ochse“ auf dem Betrieb von Peter Baumgartner in Moosinning (v.li.n.re.): Matthias Strigl (Geschäftsführer Vion Waldkraiburg), Wilhelm Habres (Director Sales & Trademarketing Beef, Vion Food Group), Peter Baumgartner (Landwirt), Manuela ­Baumgartner (Landwirtin), Michaela Kaniber (bayerische Landwirtschaftsministerin), Volker Hornsteiner (Vorsitzender der Geschäftsleitung REWE Süd), Horst Mayr (CMS REWE Süd), Norbert Kaulich (CMS REWE Süd), Sebastian Brandmaier (Geschäftsführer VVG Oberbayern Schwaben eG), Hubert Mayer (Vorstands­vorsitzender VVG Oberbayern Schwaben eG). Vion - © Vion

Zwei Jahre Vorbereitung, drei Partner, 30 Landwirte und 540 Märkte – im Beisein von Bayerns Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber fiel im Oktober der Startschuss für den „Bayerischen Ochsen“.

Dahinter steht ein Premiumfleischprogramm, mit dem die Landwirte der VVG Viehvermarktungsgenossenschaft Oberbayern-Schwaben seit Oktober über den Vion-Betrieb Waldkraiburg Metzgerei-­Theken der REWE-­Märkte in ganz Bayern beliefern.

„Dahinter steckt aber auch“, so Staatsministerin Kaniber, „der Bau einer tragfähigen Lieferkette, die in der heutigen Zeit vielleicht mehr denn je vor allem zwei Dinge braucht: Vertrauen und eine ehrliche Portion „Handschlagsmentalität“. Denn nur so können sich Partner aufeinander verlassen und ein Projekt umsetzen, das den Beteiligten – allen voran den Landwirten und den Verbrauchern – langfristige Garantien gibt“. Die Gewährleistung der ausschließlich regionalen Herkunft zum Beispiel. Aber auch die der Genussqualität eines herausragenden Lebensmittels, der Aufpreise auf die Notierungen für die Mehraufwände der Landwirte sowie das Mehr an Tierwohl über die Haltungsstufe 3, in der die Tiere aufgezogen werden.

„Mit diesen vier Eckpfeilern hat sich Rewe Süd vor zwei Jahren entschieden, das eigene Sortiment in den Fleischtheken ihrer Märkte gemäß einer klaren Regionalitäts-Strategie mit bayerischen Produkten zu ergänzen“, so Volker Hornsteiner, Vorsitzender der Geschäftsleitung von Rewe Süd. „Für den Aufbau einer stufenübergreifenden Partnerschaft auf Augenhöhe“, so Hornsteiner, „lag es daher nahe, sowohl die Landwirte der VVG Oberbayern-Schwaben, wie auch die Vion Food Group im heimischen Waldkraiburg anzusprechen“.

REWE Süd und Vion unterhalten bereits eine langjährige Zusammenarbeit rund um das Premium-Rindfleischprogramm Simmental Purbereits.

„Regionale Lieferprogramme sind so etwas wie unsere Spezialität – vor allem in Bayern“, erklärt Wilhelm Habres, Director Sales & Trademarketing Beef der Vion Food Group. Damit werde der „Bayrische Ochse“ zu einem weiteren Beispiel dafür, dass eine feste, nachhaltige Kette einen Mehrwert für alle Beteiligten bietet. „Nur wenn Land- und Fleischwirtschaft gemeinsam mit dem LEH als Partner agieren“, so Wilhelm Habres, „sind die politischen und gesellschaftlichen Anforderungen an die Produktion tierwohlorientierter, hochwertiger Lebensmittel heute noch zu stemmen“.

