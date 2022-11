Neues Joint Venture

Van Genechten Packaging (VGP) hat mit der CartonCare Group, zu der CartonCare Ltd, MSO Cleland Ltd und Pendragon Presentation Packaging Ltd gehören, eine 50/50 Joint-Venture-Vereinbarung unterzeichnet. Die CartonCare Gruppe ist in Privatbesitz und erwirtschaftet als Spezialist für Druck und Verpackung einen Jahresumsatz von 30 Mio. Euro.

Von links nach rechts: Frederic de Somer (President Van Genechten Packaging International), Ralph Chalmers (Chairman, CartonCare Group) und Frank Ohle (CEO Van Genechten Packaging). - © Van Genechten Packaging

Ebenso wie VGP setzt die CartonCare Group einen starken Fokus auf Qualität und lebt die Leidenschaft für exzellenten, kundenorientierten Service, um den Anforderungen der FMCG-Branche gerecht werden zu können – für VGP, dem führenden Anbieter von Kartonverpackungslösungen für die europäische Konsumgüterindustrie mit einem Jahresumsatz von rund 400 Mio. Euro, ist das Unternehmen der perfekte Partner für gemeinsames Wachstum.

Mit drei Standorten im Großbritannien (zwei in Nordirland und einer in England) basiert die Verpackungskompetenz von CartonCare auf einem soliden Fundament aus Innovation und Kreativität. Diese Qualitäten, kombiniert mit der unternehmenseigenen Hochleistungskultur, haben es CartonCare ermöglicht, sich in verschiedenen Marktsegmenten in ganz Großbritannien und Irland einen hervorragenden Ruf zu sichern. Die Gruppe kann ihre Wurzeln 145 Jahre zurückverfolgen und hat einen breiten Kundenstamm sowohl für Standard- als auch für Premiumverpackungen aufgebaut. Dank des starken Unternehmergeistes ist das Unternehmen mit einer zukunftsorientierten Perspektive und der Einbeziehung neuer Technologien auf Wachstumskurs.

Joanna Calixto, Geschäftsführerin der CartonCare Group, kommentiert: „Dieser Zusammenschluss ist ein spannender nächster Schritt für die CartonCare Group. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Van Genechten Packaging, einem Unternehmen, das trotz seiner Größe viele der für uns wichtigen Werte bewahrt hat. Seine jahrzehntelange Erfahrung, Fachwissen und Engagement sind unbestreitbar. Ich persönlich freue mich darauf, unseren Kunden und potenziellen Kunden mit diesem Joint Venture noch mehr bieten und gemeinsam Innovation und Kreativität so nachhaltig wie möglich vorantreiben zu können.“

Frank Ohle, CEO der Van Genechten Packaging Group, fügt hinzu: „Abgesehen davon, dass wir die gleiche DNA teilen, sind unsere beiden Unternehmen bereits unabhängig voneinander in einigen der gleichen Marktsegmenten zu Hause. Die Geschäftsverbindungen der CartonCare Group sind eine ideale Ergänzung der Präsenz von Van Genechten Packaging im britischen Markt. Folglich eröffnet uns dieser strategische Schritt zusätzliche Chancen, unsere Design- und Produktionskapazitäten sowie unsere europäische Präsenz zu erweitern und dadurch einen noch größeren Mehrwert für unsere Kunden zu schaffen. Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit.“ www.vangenechten.com