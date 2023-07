Neuer CSO bei Meiko

Der Hygienespezialist Meiko hat die Position des Chief Sales Officer (CSO) neu besetzt. Seit Juni verantwortet Jürgen Hund den weltweiten Vertrieb und den Service. Zuvor hatte er bereits zehn Jahre lang die Funktion des Chief Finance Officer (CFO) bei Meiko inne und trug maßgeblich zum Erfolg des Unternehmens bei. Mit dieser strategischen Entscheidung setzt der Offenburger Maschinenbauer neue Impulse für den weltweiten Vertrieb und Service und stärkt den Wachstumskurs der vergangenen Jahre.

Seit Juni 2023 ist Jürgen Hund als CSO für den weltweiten Vertrieb und den Service der Meiko-Gruppe verantwortlich. - © Meiko

Das als CFO bei Meiko erworbene Wissen kommt Jürgen Hund in seiner neuen Funktion zugute, in der er dem weltweiten Vertrieb und Service neue Impulse geben möchte. Ziel ist es, die Vertriebs- und Servicestrukturen der zahlreichen Branchen, die auf Meiko-Technik setzen, weiter zu optimieren. Vom Gastgewerbe bis zur Feuerwehr sollen Kunden künftig noch enger betreut und ihre spezifischen Bedürfnisse agil und maßgeschneidert bedient werden. Auch die Kultur langjähriger Partnerschaften, für die das Unternehmen seit fast 100 Jahren bekannt ist, wird international weiter intensiviert.

„Unsere Kernkompetenzen sind Sauberkeit und Hygiene in ganz unterschiedlichen Märkten. Daraus ergibt sich ein Wissenstransfer, der unsere Anlagen auszeichnet, zum Beispiel von der Medizintechnik in die Gastronomie, denn auch dort ist Hygienesicherheit Pflicht. Diese komplexen Lösungen treffen weltweit auf unterschiedliche Rahmenbedingungen und auch die Folgen der Pandemie stellen unsere Kunden vor neue Herausforderungen, denen wir mit unserer Technik begegnen“, erklärt Jürgen Hund. „Dazu kommt das Thema Nachhaltigkeit, das uns seit Jahrzehnten beschäftigt. All dem wollen wir Rechnung tragen und stellen uns organisatorisch so auf, dass wir noch näher am Markt und unseren Kunden sind, um unseren Vertrieb und Service auf die nächste Stufe zu heben. Genau darauf freue ich mich.“

Dr.-Ing. Thomas Peukert, CEO der Meiko-Gruppe, ergänzt: „Die hervorragenden Leistungen von Jürgen Hund als CFO, sein strategisches Denken und seine Vertrautheit mit unserer Unternehmenskultur, unseren Produkten und Dienstleistungen machen ihn zur idealen Wahl. Die interne Besetzung der Position ist daher ein großer Vorteil für uns. Als CSO kann er direkt ins operative Geschäft einsteigen und bereichsübergreifend agieren. Beste Voraussetzungen also für innovative Vertriebs- und Serviceansätze, die auch der Kundenzufriedenheit Rechnung tragen werden.“ www.meiko-global.com