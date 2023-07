Neue Sicherheitslichtschranken: kompakt, robust und hygienisch

Die Baureihe SLB440 im Hygienic Design zeichnet sich durch einen geringen Platz­bedarf aus. Schmersal - © Schmersal

Schmersal, Wuppertal, hat Sicherheitslichtschranken entwickelt, die speziell für hygienesensible Einsatzbereiche in der Verpackungs- und Lebensmittelindustrie geeignet sind. Die einstrahligen Lichtschranken der SLB-Baureihe sind mit einem Durchmesser von 62 Millimeter und einer Höhe von 115 Millimeter äußerst kompakt. Sie eignen sich für den Einsatz an Tiefziehmaschinen oder an anderen Maschinen mit beengten Bauräumen. Die neuen Lichtschranken SLB440 sind nach dem Vorbild der Sicherheitslichtvorhänge und -lichtgitter SLC/SLG 440 IP69 konstruiert. Die Einstrahl-Lichtschranken erfüllen die Schutzart IP69 (Schutz gegen Eindringen von Wasser bei Hochdruck- oder Dampfstrahl-Reinigung). Dazu zählt, dass die außen- und innenliegenden Dichtungen dieser berührungslos wirkenden Schutzeinrichtung (BWS) hohen Anforderungen genügen und der häufigen Reinigung mit Laugen, Schaum, Heißdampf oder Hochdruck standhalten.

Die neue BWS-Baureihe ist nach den Grundsätzen des Hygienic Design konstruiert. Die Verschlusskappen werden aus Edelstahl (V4A) gefertigt, ebenso die Kabel­einführung, Druckausgleichsmembrane und die Befestigungsteile. Die transparente Schutzröhre besteht aus Polycarbonat, die nicht nur eine hohe Reinigungsmittelbeständigkeit aufweist, sondern auch starken mechanischen Belastungen standhält. Sollte es in der Lebensmittelproduktion bei der Hochdruckreinigung zu einem versehentlichen Aufprall der Reinigungslanzen auf das Gehäuse der SLB440 IP69 kommen, ist die Sicherheits- und Schutzfunktion dank der robusten Schutzröhre weiterhin gegeben. Das Material gewährleistet damit eine hohe Prozess­sicherheit sowie eine lange Lebensdauer der Lichtschranken. Das unabhängige Prüflabor Ecolab bestätigte die Materialbeständigkeit der Komponenten.

Die BWS-Baureihe verfügt über eine integrierte Auswertung mit zwei Sicherheitsausgängen, die direkt an die übergeordnete Steuerung angeschlossen werden. Dazu gehören die integrierte Einrichthilfe und die Anschlussmöglichkeit mit einem mit einem M12-Stecker (4- bzw. 5-polig).

Die Lichtschranke SLB440 erreicht Performance Level PLe, Typ 4.

