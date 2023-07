Neue Leitung des Bundeszentrums für Ernährung

Eva Zovko wird zum 1. August 2023 die Leitung des Bundeszentrums für Ernährung (BZfE) in der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) übernehmen. Die Diplom-Ökotrophologin tritt damit die Nachfolge von Dr. Margareta Büning-Fesel an, die seit 1. Juni 2023 Präsidentin der BLE ist.

Die Diplom-Ökotrophologin Eva Zovko übernimmt zum 1. August 2023 die Leitung des Bundeszentrums für Ernährung (BZfE) in der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE). - © BZfE

Büning-Fesel freut sich darüber, die Geschicke des BZfE an ihre langjährige Mitarbeiterin zu übergeben: „Mit ihrer ausgewiesenen Führungserfahrung und ihrer hohen Expertise sowohl in der Ernährungswissenschaft als auch in der Öffentlichkeitsarbeit ist Eva Zovko für die kommunikativen, fachlichen und strategischen Herausforderungen des BZfE bestens gewappnet. Darüber hinaus wird sie mit der Übernahme der BZfE-Leitung auch zum Führungsteam der BLE gehören und damit die Weiterentwicklung unserer Behörde mit ihrer kreativen und strategischen Kompetenz und ihrer progressiven Führungsphilosophie unterstützen.“

Transformation der Ernährung ist das Ziel

Eva Zovko (56) war mit Gründung des BZfE in 2017 zunächst Referatsleiterin Ernährung, Digitalisierung und hat dann in 2019 die Leitung der Gruppe „Ernährungskommunikation“ übernommen. Davor war die Diplom-Oecotrophologin Leiterin der Redaktion Ernährung im aid infodienst Ernährung, Landwirtschaft, Verbraucherschutz e. V. (aid), der 2017 in die BLE integriert worden ist und viele Jahre im Bereich Öffentlichkeitsarbeit und Ernährungskommunikation tätig.

„Mein Ziel ist es, etwas zu bewegen und mit dem BZfE einen wirksamen Beitrag zur Transformation der Ernährung zu leisten“, so Eva Zovko. „Der Weg hin zu einer kreativen Ernährungskommunikation und einer klugen, strategischen Netzwerkarbeit hat mit Margareta Büning-Fesel schon begonnen und diesen Weg möchte ich gerne fortsetzen. Wir müssen neu denken, anders denken und auch undenkbares denken, um unsere Ziele zu erreichen. Mein Anliegen ist eine noch engere strategische Vernetzung mit den Akteurinnen und Akteuren im Ernährungsbereich sowie mit benachbarten relevanten Disziplinen. Wir werden einen intensiven Austausch mit Institutionen, Verbänden, Medien, mit Vertretungen von Bund und Ländern, mit Wissenschaft und Praxis haben. Der Anspruch ist die Bündelung unserer Kompetenzen und der Wissenstransfer, um gemeinsam den komplexen Anforderungen in Gegenwart und Zukunft zu begegnen.“

Ernährungskommunikation und Ernährungsbildung

Der Fokus der neuen BZfE-Leiterin liegt in den kommenden Monaten auf der Einrichtung eines BZfE-Newsrooms, auf der digitalen und dialogischen Ernährungskommunikation sowie auf den Herausforderungen in der Ernährungsbildung in Deutschland. Ein besonderes Augenmerk wird sie darüber hinaus auf die Kommunikation zur Gestaltung von Ernährungsumgebungen und generell auf die Wirksamkeit von Maßnahmen haben. www.bzfe.de