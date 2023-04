Multivac: Silber-Medaille für Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit ist ein wesentlicher Aspekt der Unternehmensstrategie von Multivac: Mit langlebigen Maschinen, nachhaltigen Prozessen, eigener Energieerzeugung, recyclingfähigen Verpackungskonzepten sowie seinem Engagement für eine funktionierende Kreislaufwirtschaft in der Verpackungsindustrie leistet das Unternehmen einen signifikanten Beitrag zur Verbesserung der Ökobilanz.

Nachhaltigkeitsrating (v.l.n.r.): Sophia Beck, Project Manager Corporate Strategy, und Alexander Hauschke, Executive Vice President Corporate Strategy, freuen sich über die EcoVadis Bewertung. - © Multivac

Das gilt für das eigene Unternehmen, für die Branche und für seine Kunden. Dies belegt nun auch die Zertifizierung von EcoVadis, einer international anerkannten Ratingagentur für Nachhaltigkeitsbewertungen. Multivac wurde in diesem Jahr erstmalig von EcoVadis bewertet und mit einer Silber-Medaille ausgezeichnet. Hiermit zählt der Verarbeitungs- und Verpackungsspezialist zu den besten 25 Prozent der von EcoVadis analysierten Unternehmen.

Durch die intensive Prüfung verschiedener Anforderungen aus den Bereichen Umwelt, Arbeits- und Menschenrechte, Ethik sowie nachhaltige Beschaffung ergibt sich ein transparentes Bild über den aktuellen Stand der Nachhaltigkeitsleistung und möglicher Verbesserungspotenziale. „Als international agierendes Unternehmen sehen wir uns in der Pflicht, so verantwortungsvoll wie möglich mit unserer Umwelt und Ressourcen umzugehen“, sagt Alexander Hauschke, Executive Vice President Corporate Strategy bei Multivac. „Vor allem in Bezug auf Umwelt sowie Arbeits- und Menschenrechte liegen wir nach der Bewertung von EcoVadis weit über dem Branchendurchschnitt. Unser Anspruch ist es, nun an den erkannten Verbesserungspotenzialen anzusetzen, das Thema Nachhaltigkeit dementsprechend weiter auszubauen und uns kontinuierlich weiter zu verbessern.“

Nachhaltigkeitsleistungen von Unternehmen messbar machen

Mit einer Lösung für die Überwachung der Nachhaltigkeit in weltweiten Lieferketten zählt EcoVadis zu den weltweit größten Anbietern für Nachhaltigkeitsbewertungen. Analysiert werden die Nachhaltigkeitsleistungen von Unternehmen in den Themenfeldern Umwelt, Arbeits- und Menschenrechte, Ethik sowie nachhaltige Beschaffung. Die EcoVadis-Ratings und Scorecards zeigen auf, wie gut ein Unternehmen die Prinzipien der Nachhaltigkeit (Corporate Social Responsibility) in sein Geschäfts- und Managementsystem integriert hat. Die Methodik basiert auf internationalen Standards für Nachhaltigkeit, darunter Global Reporting Initiative, United Nations Global Compact sowie ISO 26000 und berücksichtigt über 200 Einkaufskategorien und mehr als 175 Länder. Bis heute zählt die EcoVadis-Datenbank über 100.000 bewertete Unternehmen in mehr als 160 Ländern und 200 Branchen. www.multivac.com