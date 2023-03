Multivac Group mit neuem Corporate Design

Seit März verbindet Multivac die Lösungskompetenz der Unternehmensgruppe noch stärker und einprägsamer unter einer neuen Markenwelt. Auftakt der Umgestaltung stellt die schrittweise Live-Schaltung der neu konzipierten Multivac Homepage dar, die im neuen Corporate Design gestaltet ist. In den nächsten Monaten wird das neue Erscheinungsbild der Unternehmensgruppe dann auch in anderen Medien sichtbar, z. B. bei der Messepräsenz auf der interpack 2023.

Die neue Webseite, die seit März live ist, ist das erste Medium der Multivac Group im neuen Corporate Design. - © Multivac

Anstoß zur Entwicklung des neuen Corporate Designs war das Wachstum der Unternehmensgruppe und das Ziel, Multivac, Fritisch und TVI unter der Dachmarke Multivac Group zusammenzufassen: „Multivac ist eine Gruppe von spezialisierten Unternehmen und unternehmerischen Einheiten. Alsstarker und zuverlässiger Partner bieten wir unseren Kunden eine umfassende Linienkompetenz in den unterschiedlichsten Branchen. Unsere Verarbeitungs- und Verpackungslösungen aus einer Hand gewährleisten eine große Bedien- und Prozesssicherheit sowie bestmögliche Performance“, erläutert Dr. Tobias Richter, Chief Sales Officer (CSO) der Multivac Group. „Die breite Fachkompetenz sowie der interne Austausch unseres globalen Spezialistenteams sind ein wichtiger Teil unseres Innovationspotenzials und garantieren unseren Kunden eine hohe Beratungskompetenz. Dieses Alleinstellungsmerkmal stellen wir nun stärker als bisher in den Vordergrund – mit einem gemeinsamen Auftritt unter einer Dachmarke. Wir verbinden unsere Kompetenzen deutlich sichtbarer als ‚Multivac Group‘. Unter diesem Dach befindet sich also quasi eine agile Flotte kleinerer Einheiten mit starken Marken und fokussiertem Fach- und Anwendungswissen, die unsere Kunden wie ein einzelnes, großes Unternehmen wahrnehmen. Damit generieren Multivac Lösungen für unsere Kunden weltweit einen echten Mehrwert, dem wir mit dem neuen Corporate Design Rechnung tragen wollen.“

Das Multivac Versprechen „M“ bietet „mehr“

Am deutlichsten zeigt sich die Umgestaltung mit Blick auf den Wegfall der bisherigen Logos von Multivac, Fritisch und TVI. Sie werden durch ein „M“-Zeichen im eigenen Farbcode ersetzt und erscheinen immer in Verbindung mit den im Markt bekannten Firmennamen. „Ein einheitliches Gesamtbild mit großem Wiedererkennungswert hilft uns dabei, den Beitrag der einzelnen Unternehmen der Multivac Group auch international schlüssig darzustellen. Als Unternehmensgruppe können wir so auch bei übergreifenden Themen wie Automatisierung, Digitalisierung und Nachhaltigkeit gemeinsam als Technologieführer auftreten“, erklärt Tobias Richter.

Das erklärte Ziel: Multivac möchte dazu beitragen, die Produkte seiner Kunden noch erfolgreicher zu machen, konkret:

Mehr herausragende Lösungen aus einer Hand

Mehr maßgeschneiderte Beratung, Produkte und Services

Mehr nachhaltige, automatisierte und digitale Lösungen

Mehr Leistung, Produktivität und Effizienz

Corporate Webseite bietet bessere User Experience

Die neue Webseite, die seit März live ist, ist das erste Medium der Multivac Group im neuen Corporate Design. Sie ist zunächst in Deutsch, Englisch, Spanisch und Portugiesisch verfügbar – und wird im Verlauf dieses Monats in 28 Sprachen und mehr als 80 Ländern ausgerollt, in denen MULTIVAC aktiv ist. „Unsere Homepage im frischen Corporate Design wurde komplett neu konzipiert, um die User Experience zu optimieren“, sagt Klaus Müller, Senior Director Marketing Communications. „Dabei steht der Kunde im Mittelpunkt: Der Einstieg erfolgt über Branchenseiten, die unsere Lösungen für die einzelnen Industrien und Segmente zusammenfassen. Trotz unseres breiten Lösungsportfolios zeichnet sich die Webseite durch eine schlanke und zielgerichtete Nutzerführung aus, sodass der Besucher schnell findet, was er braucht oder Kontakt aufnehmen kann.“ www.multivac.com