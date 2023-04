Modulare Preisauszeichnung für die Theke

Das transparente Befestigungssystem besteht aus einem stabilen Standfuß, einzelnen Steckelementen sowie Adaptern für alle Arten der Preisauszeichnung. Meto International - © Meto International

Ob mit Preiskassetten, Papier, Karten oder elektronischen Preisschildern: Egal welches System Fleischereien auch nutzen, der Platz in der Bedientheke ist begrenzt. Mitunter verdecken die Preisschilder den direkten Blick auf die Ware. Bei einem Wechsel von der klassischen zur elektronischen Preisauszeichnung (ESL) musste bisher in eine neue Halterung investiert werden.

Abhilfe schafft das neue modulare Stecksystem CounterLine von Meto International, Hirschhorn. Es sorgt für mehr Übersicht und Flexibilität in der Theke und ist für ESL, Preiskassetten und für die analoge Preisauszeichnung geeignet. Das transparente Befestigungssystem besteht aus einem stabilen Standfuß, einzelnen Steckelementen sowie Adaptern für alle Arten der Preisauszeichnung. Es ist in drei Stufen variierbar, horizontal in 90-Grad­Schritten drehbar und vertikal mit fünf Rasterpunkten einstellbar. Die Aufsteller können auch seitlich neben der Ware positioniert werden. Durch den verstellbaren Winkel lassen sich die Schilder ideal ausrichten. Flexibilität gewinnen Fleischer auch hinsichtlich der genutzten Auszeichnungsvarianten: Entscheidet sich ein Metzger zu einem Wechsel der Auszeichnungsvariante, muss er lediglich den Adapter austauschen. Auf der Rückseite der Preisschilder lassen sich weitere Informationen anbringen. Ob PLU-Nummern, Zubereitungshinweise oder begleitende Produktempfehlungen – alles ist gut sichtbar, spart dem Thekenpersonal Zeit und sorgt für eine kompetente Beratung.

Meto arbeitet mit ESL-Herstellern zusammen, produziert selbst Preiskassetten und führt klassische Preisschilder im eigenen Sortiment. Das modulare Stecksystem ist lebensmittelecht und spülmaschinenfest und vereint Robustheit mit einem schlanken Design.

www.meto.com