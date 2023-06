Mini-Terminal für die digitale Arbeitszeiterfassung

Der Mini-Terminal NIOCube mit Netzteil ergänzt die Produktpalette des jungen ­Unternehmens, das sich auf cloud­basierte Prozesse spezialisiert hat. NIOLOG - © NIOLOG

Der NIOCube von NIOLOG, Bonn, ist klein, kompakt (B × H × T: 76 × 58 × 41 mm) und ideal für mittlere und große Unternehmen. Am Einsatzort wird der dynamische QR-Code mit einem Fingertipp auf dem Touchdisplay generiert und mit dem Smartphone gescannt. Die sichere Authentifizierung durch die Mitarbeiter erfolgt über die Eingabe der persönlichen ID und PIN in einem Webformular. Anders als bei dem NIOTag mit Einmal-Code-Generator erscheint bei dem NIOCube der Einmal-Code automatisch in der Authentifizierungsmaske und muss nicht händisch eingegeben werden. Das patentierte Verfahren garantiert manipulationssicher, dass sich die Mitarbeiter auch tatsächlich am Einsatzort befinden. Die NIOLOG Hardware liefert die Daten für das cloudbasierte Management Portal. Es ist die Schaltzentrale für die Verwaltung der Standorte, Geräte und Personen und bietet ein übersichtliches Dashboard mit einer Vielzahl an Funktionen: Übersicht zur Daten- und Zeit­erfassung, Erstellung anwendungsspezifischer Formulare zur Dokumentation von Nachweispflichten und Benachrichtigungen.

Aktuelle und historische Informationen lassen sich jederzeit abrufen und analysieren. Falls erforderlich können die erfassten Daten über flexibel konfigurier­bare und leistungsfähige Schnittstellen exportiert werden und in vorhandene Drittsysteme integriert werden. Der Zugang zum Management Portal ist nur über eine sichere und rollenbasierte Benutzerverwaltung möglich. Die Server für das Management Portal stehen in einem deutschen Rechenzentrum.

Der NIOCube kostet einmalig 89,90 Euro und monatlich 9,90 Euro für die Nutzung des Management Portals mit erweiterter Funktion “automatisierte Datenauswertung“. Dabei spielt es keine Rolle wie viele Mitarbeiter das Mini-Terminal nutzen. Abgerechnet wird pro Einsatzort. Die Produkte funktionieren ohne eigenen Internetanschluss. Nur das Smartphone des Benutzers muss über Mobilfunkempfang und einen Internetzugang verfügen.

