ISS GUT! – Trends fürs Gastgewerbe und Ernährungshandwerk

Am Sonntag, 5. November 2023, öffnet die ISS GUT! für drei Tage ihre Tore. Auf der Fachmesse für Gastgewerbe und Ernährungshandwerk in Leipzig treffen sich Gastronomen, Hoteliers, Unternehmen der Gemeinschaftsverpflegung, Bäcker und Fleischer zum intensiven Austausch. Mehr als 250 Aussteller werden ein umfangreiches Angebot an Technik, Einrichtung, Ausstattung sowie Nahrungs- und Genussmitteln präsentieren.

Das vielseitige Programm auf der FoodStage der ISS GUT! wird unter anderem vom Sächsischen Fleischer-Innungs-Verband gestaltet. - © Leipziger Messe GmbH, Tom Schulze

Im Fokus der ISS GUT! stehen unter anderem anhaltende Trends wie High Convenience, Robotik sowie Regionalität und Nachhaltigkeit. Ein Schwerpunkt der Messe ist die Fachtagung Kita- und Schulverpflegung am 7. November 2023. Auf dem Kongress werden Aspekte wie Ernährungsarmut und die faire Verteilung gesunder Nahrungsmittel in Deutschland thematisiert. Spannende neue Lösungsansätze sind laut Veranstalter garantiert.

Die Zukunft der Gastronomie entdecken

Innovative Technik, Fingerfood-Trends, pflanzliche Küche: Das GastroFuture-Areal zeigt die neuesten Trends und Technologien der Branche. Als besonderes Highlight wird am Sonntag, 5. November 2023, die Cocktail Food Meisterschaft ausgetragen. Wie schafft man es, Gästen mit großen Erwartungen und kleinem Hunger auch außerhalb der Küchenzeiten und mit wenig Personal ein kulinarisches Highlight zu bieten? Fünf Teams präsentieren ihre Lösungen und Kreationen aus Bar und Küche.

Doppelter Genuss in Leipzig

Zum dritten Mal richtet die Großhandelsgruppe Service-Bund – einer der größten Großhandelspartner für die Belieferung von Gastronomie, Hotellerie und Gemeinschaftsverpflegung in Deutschland – parallel zur ISS GUT! die „Messe in der Messe“ FOODSpecial mit rund 85 Ausstellern aus. Die Veranstaltung bietet ein abwechslungsreiches Programm, darunter Showcooking und Warenkunde mit bekannten Gastro-Profis, Trends, Neuheiten und bewährten Produkte aus allen Sortimentsbereichen.

Regionalität und Nachhaltigkeit

Auf der FoodStage gibt es die leckerste Bratwurst, den besten Knacker, spannende Schüler-Wettbewerbe und informative Best-Practice-Vorträge über regionale Lebensmittel in der Gastronomie und Bio-Essen im Krankenhaus. Das vielseitige Programm wird vom Sächsischen Fleischer-Innungs-Verband, dem Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie und dem Ministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft gestaltet.

Wertvoller Branchentreff

Für die Europa Miniköche in Sachsen dreht sich auf dem DEHOGA-Forum alles um „Gesunde Ernährung für Kinder". Der Nachwuchs zaubert gesunde Smoothies und leckeren Kartoffelsalat. Thematisiert wird auch, was es für Gastronomie und Hotellerie im Bereich Digitalisierung und Robotik zu entdecken gibt.

Stilvolle Berufskleidung wird in einer Modenschau präsentiert und gemeinsames Kochen und Diskutieren stehen im „Talk über'n Kochtopf – Bio & Regional" auf dem Programm.

Kongressthema Ernährungsarmut

Einen zentralen Platz im Tagungsprogramm der ISS GUT! nimmt zum bereits sechsten Mal die Fachtagung Kita- und Schulverpflegung ein. Themenschwerpunkte sind wissenschaftliche Erkenntnisse und politische Rahmenbedingungen für eine ausgewogene Ernährung von Kindern und Jugendlichen.

Weitere Höhepunkte im Programm der ISS GUT! sind unter anderem der große Branchenabend am 6. November 2023 und das 20-jährige Messejubiläum der Food Artistic mit Riesen-Kürbis-Showschnitzen. Originell gedeckte Tische gibt es an allen drei Messetagen beim TafelTurnier zu entdecken. Besucher können für ihren Favoriten abstimmen.

Die ISS GUT! mit FOODSpecial findet vom 5. bis 7. November 2023 in Halle 2 auf dem Leipziger Messegelände statt. Geöffnet ist täglich von 10.00 bis 18.00 Uhr. Die Tageskarte kostet 19,00 Euro, die Dauerkarte 30,00 Euro. www.iss-gut-leipzig.de