Internorga 2023: Trends und Produktneuheiten

Viele Betriebe ergreifen die Chance auf mehr Umsatz und bieten immer abwechslungsreichere Snacks für den Mittagstisch oder als Zwischenmahlzeiten. Was alles möglich ist, können Besucher vom 10. bis 14. März auf der Internorga 2023 in Hamburg entdecken. Auf rund 95.000 Quadratmetern lässt sich ein umfassender Überblick über vielfältige Snacking-Angebote, die neusten Ernährungs- und Getränketrends, nachhaltige Verpackungslösungen und kreative Ideen gewinnen. Neben zahlreichen Produkthighlights wird es zudem neue Möglichkeiten zum Netzwerken geben.

Die Aussteller auf der Internorga 2023 bieten die neuesten Snack-Ideen, die das Außer-Haus-Geschäft beleben. - © Hamburg Messe und Congress, Zieger

„Das Angebot hat sich stark verändert und ist äußerst vielfältig geworden: Die neusten Snacking-Ideen, Kaffee-Trends, effiziente Küchen-, Back- und Kühltechnik, nachhaltige Verpackungslösungen und vieles mehr, lassen sich nicht in einer einzelnen Halle abbilden, sondern können klar strukturiert in zehn Hallen auf der gesamten Internorga entdeckt werden. Damit ermöglichen wir den Austausch über alle Branchen hinweg und liefern in herausfordernden Zeiten neue Ideen und wichtige Impulse für ein zukunftsfähiges Geschäft“, erklärt Matthias Balz, Projektleiter der Internorga.

Im Ausstellungsbereich „Nahrungsmittel und Getränke“ präsentieren bekannte Unternehmen wie beispielsweise WMF, Dallmayr, Wolf Butterback und Vandemoortele ihre Produkte. Ob Wraps, Flammkuchen oder Pinsa: Die Aussteller bieten die neusten Snack-Ideen, die das Geschäft beleben. Das passende Getränk zum Lieblingssnack hält unter anderem die „Craft Coffee Area“ bereit: Der Trendbereich vereint alle Aspekte des Kaffeegenusses an einem Ort. Neben hochwertigen Siebträgermaschinen und multifunktionalen Kaffeevollautomaten können Besucher hier besondere Röstungen und die angesagtesten Kaffeetrends erleben.

Der Bereich „Digitale Anwendungen“ versammelt intelligente Lösungen, die dazu beitragen, den eigenen Betrieb fit für die Zukunft zu machen. Die Bandbreite an Einsatzmöglichkeiten digitaler Tools für die Branche ist dabei grenzenlos und reicht von Kassen- und Warenwirtschaftssystemen über Waste-Management- oder Personalplanungssoftware bis hin zu Bestell-Apps und Co.

Besonders interessant für Imbissbetriebe mit einem Snackangebot ist der Ausstellungsbereich „Küchentechnik und -ausstattung“: Kleine Kombidämpfer und High-Speed-Öfen sowie ein großes Angebot an modernen Vitrinen und Theken erwarten die Messebesucher. Geschmackvolle Ideen rund um Porzellan, Besteck, Mobiliar bis hin zu Accessoires für ein besonderes Ambiente finden sich in den Hallen zum Thema „Restaurant- und Hotelausstattung“.

Spätestens seit der Einführung der Mehrwegverordnung im Januar 2023 spielt das Thema „Packaging & Delivery“ auch für Imbissbetriebe eine große Rolle: In einem eigenen und vergrößerten Ausstellungsbereich steht deshalb alles im Zeichen nachhaltiger Verpackungslösungen, wie zum Beispiel wiederverwendbarer Coffee-To-Go-Becher. Vielversprechende Innovationen in diesem Bereich bieten zudem die Akteure der „Newcomers Area“: In der Trendschmiede zeigen rund 20 -Start-Ups zukunftsweisende F&B-Trends.

Attraktives Rahmenprogramm

Erneut ein Highlight: Auf der beliebten Back Stage der Konditoren-Innung erwarten die Besucher interessante Fachvorträge, moderiert von Konditormeisterin und TV-Jurorin Bettina Schliephake-Burchardt.

Neben der großen Produktvielfalt unter einem Dach bietet die Internorga der Branche zahlreiche Möglichkeiten zum Netzwerken. Dabei setzt die Messe im März 2023 auch auf innovative Formate, wie die Internorga Open Stage, die gezielten Wissenstransfer ermöglicht. Hier diskutieren Branchenplayer, Aussteller und Besucher in inspirierender Atmosphäre über Lösungsansätze für die gegenwärtigen Herausforderungen. www.internorga.com