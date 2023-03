Internorga 2023: Innovationskraft und Aufbruchstimmung

Das Motto der diesjährigen Internorga „Alle zusammen“ hätte passender nicht gewählt werden können: Hotellerie, Gastronomie sowie die Bäcker- und Konditorenzunft kamen für die Topthemen der Branche in den vollen Hamburger Messehallen zusammen. Die internationale Leitmesse für den gesamten Außer-Haus-Markt startete mit zahlreichen neuen Formaten erfolgreich durch und überzeugte als Impulsgeberin und Plattform für Austausch, Inspiration und neue Trends. Veranstalter und ausstellende Unternehmen ziehen eine durchweg positive Bilanz und zeigen sich begeistert.

Nach den Einschränkungen der Corona-Jahre kehrte präsentierte sich die internationale Leitmesse Internorga mit vielen neuen Highlights. - © Hamburg Messe und Congress / Michael Zapf

Nach den Einschränkungen der Corona-Jahre kehrte die internationale Leitmesse Internorga vom 10. bis 14. März 2023 auf ihren angestammten März-Termin zurück und präsentierte sich mit vielen neuen Highlights. An fünf Tagen trafen sich auf dem Hamburger Messegelände bekannte Branchen-Größen mit Newcomern sowie Gastronomen und Hospitality-Insidern und diskutierten bei zahlreichen Networking-Events über neueste Trends und innovative Lösungen. 1.100 ausstellende Unternehmen zeigten das größte und vielfältigste Angebot der Branche, insbesondere im aktuell überaus relevanten Trendbereich „Digitale Anwendungen“ und dem in diesem Jahr nochmal ausgebauten Themenfeld „Packaging & Delivery“.

Im Fokus stand außerdem das immer wichtiger werdende Thema „Plant-Based Food“. Sowohl Marktführer als auch Start-ups aus dem Nahrungsmittelbereich zeigten die ganze Bandbreite an veganen und pflanzenbasierten Lebensmitteln, darunter Fleisch-, Fisch-, Milch- und Ei- Ersatzprodukte. Auch dank eines einzigartigen Rahmenprogramms und vielen Specials wurde die Messe abermals ihrer Rolle als Impulsgeberin und wichtigster Treffpunkt für den gesamten Außer-Haus-Markt gerecht.

Zusammenhalt und Zuversicht eint die Branche

„Die Internorga als Plattform und Bühne für den Außer-Haus-Markt war in diesem Jahr besonders geprägt von Aufbruchstimmung und Dynamik. Die Innovationskraft der Branche ist ungebrochen und beeindruckt mich immer wieder aufs Neue. Das Fazit aller Akteure: Die Messe hat große Strahlkraft in den Markt und ist unverzichtbar für persönliche Begegnungen und Austausch,“ resümiert Bernd Aufderheide, Vorsitzender der Geschäftsführung der Hamburg Messe und Congress. Hamburg und die Internorga gehörten zum Pflichtprogramm für die gesamte Branche. „Da müssen alle hin!“

Claudia Johannsen, Geschäftsbereichsleiterin der Hamburg Messe und Congress, ergänzt: „Wir sind begeistert, dass die Internorga wieder solch großen Zuspruch aus Gastronomie und Hotellerie erhalten hat. Und alle waren da! Aktuelle Trendthemen, neue Specials und Formate sowie viele innovative Produkte begeisterten alle Teilnehmenden und sorgten für positive Stimmung und Optimismus in den Hallen.“

Positiv äußerte sich auch Christian Strootmann, Vorsitzender des Internorga Messebeirats und Managing Director bei United Tables: „Die Internorga ist nicht nur zurück zu alter Stärke, sondern auch dank vieler neuer Themen bereit für die Zukunft. Die Messe war überaus erfolgreich für alle Beteiligten.“

Fachbesucher vergeben erneut Bestnoten

Die Internorga konnte das Publikum auch 2023 überzeugen. Nach Umfrageergebnissen eines unabhängigen Marktforschungsinstituts geben 92 Prozent der rund 80.000 Fachbesucherinnen und Fachbesucher Bestnoten für die Internorga, 93 Prozent würden die Fachmesse weiterempfehlen. Mit 92 Prozent war der Anteil von Entscheidungsträgern sehr hoch.

Auftakt für neue Event-Formate

In diesem Jahr schufen die Internorga-Macher mit dem KI-Center eine neue Plattform für den Bereich Künstliche Intelligenz (KI). Den neuesten Entwicklungen im Foodsektor widmeten sie mit dem What The Food! – by foodlab eine eigene Bühne. Die Open Stage mit vielen Impulsvorträgen und Panel-Sessions bot Besuchenden zusätzliches Brainfood. Auch die neue Afterwork-Lounge Off The Record an drei Messeabenden wurde begeistert angenommen und gab den Gästen der Internorga Gelegenheit, den Tag entspannt ausklingen zu lassen – abseits des gängigen Business-Talks. Die nächste Internorga findet vom 08. – 12. März 2024 in Hamburg statt.

www.internorga.de