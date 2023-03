Herta wird „Klimaschutz-Unternehmen“

Herta gehört ab sofort dem Netzwerk „Klimaschutz-Unternehmen“ an, einem Verband von Unternehmen, die wie Herta Vorreiter im Bereich Klimaschutz sind. Am Montag hat Bundesumweltministerin Steffi Lemke die offizielle Aufnahmeurkunde überreicht. Damit ist Herta das erste Unternehmen aus der Fleisch- und Wurstbranche, das in die Klimaschutz- und Energieeffizienzgruppe aufgenommen wurde.

Prof. Dr. Jens Hesselbach, Beiratsvorsitzender des Klimaschutz-Unternehmen e.V., Bundesumweltministerin Steffi Lemke, Johannes Kölker, CEO bei Herta, Hanna Brenner, Brand Managerin bei Herta und Philipp Andree, Geschäftsführer des Klimaschutz-Unternehmen e.V. (v.l.n.r.) - © Hilgers/BMUV

Mit verschiedenen Projekten setzt sich der Fleisch- und Wurstwarenhersteller Herta bereits seit Jahren für den Klimaschutz und mehr Energieeffizienz ein. Ein Engagement, das nun eine besondere Würdigung erfährt. Denn Herta wurde in den Verband der „Klimaschutz-Unternehmen e.V.“ aufgenommen. Bundesumweltministerin Steffi Lemke hat Herta am Montag in Berlin als neues Mitglied begrüßt und das Unternehmen für sein besonderes Engagement ausgezeichnet.

Gemeinsam für ein besseres Morgen

Klimaschutz ist eine Herausforderung nicht nur für den Einzelnen, sondern für die gesamte Gesellschaft. Herta stellt sich dieser Verantwortung und will einen Beitrag dazu leisten. In vielen Unternehmensbereichen wurden dafür in den letzten Jahren Projekte initiiert, die eine höhere Energieeffizienz zum Ziel haben. Dazu gehören zum Beispiel:

• Eine Photovoltaikanlage auf dem Dach der Produktionshalle. Die 4.800 Quadratmeter große Anlage produziert bis zu 1 Megawatt Strom. Das entspricht in etwa dem Jahresbedarf von 342 Haushalten.

• Der Strombezug wurde weitgehend auf Ökostrom umgestellt.

• Auf dem Werksgelände wurde eine hochmoderne Wärmerückgewinnungsanlage installiert. In allen Produktionsbereichen wird nun die Abwärme wieder in Energie umgewandelt. Dadurch können jährlich rund 1,7 Millionen Kilowattstunden Erdgas eingespart werden. Das entspricht dem jährlichen Wärmebedarf von 162 Haushalten.

• Darüber hinaus arbeitet Herta seit 2015 intensiv daran, in allen Bereichen ressourcenschonend zu arbeiten. So konnte nicht nur der Wasser- und Energieverbrauch reduziert werden, sondern auch der Einsatz von Folien und Papier.

Würdigung durch Bundesumweltministerin

Die Initiative „Klimaschutz-Unternehmen e.V.“ ist ein branchenübergreifendes Netzwerk der deutschen Wirtschaft, das sich mit innovativen Lösungen für das Erreichen klimapolitischer Ziele einsetzt. Gegründet wurde der Verband auf Anregung des Bundesumweltministeriums, des Bundeswirtschaftsministeriums und der Deutschen Industrie- und Handelskammer.

Mit Herta wächst die Vorreiter-Initiative auf 61 Mitglieder. Sie alle haben ihr Engagement zuvor in einem anspruchsvollen Aufnahmeverfahren belegt. Dazu Johannes Kölker, CEO von Herta: „Wir sind stolz, als erstes und bis dato einziges Unternehmen aus der Fleisch- und Wurstbranche und als einziges Mitglied aus dem Kreis Recklinghausen ein Teil des Netzwerkes zu sein.“ Die offizielle Auszeichnung wurde am 13. März 2023 von Bundesumweltministerin Steffi Lemke übergeben. Für Herta eine große Ehre – und zugleich ein weiterer Ansporn. „Die ersten Schritte sind wir bereits gegangen, weitere sind geplant und viele werden noch folgen“, so Johannes Kölker. www.herta.de