Handtmann unterstützt Charity Projekt Euro Meat Golf Trophy 2023

Unter dem Leitsatz „Sport für einen guten Zweck“ sammelt, beziehungsweise erwirtschaftet „Der Verein Sport für einen Guten Zweck e.V.“ durch die Veranstaltung sportlicher Events Geld und Sachspenden für einen definierten guten Zweck. Damit unterstützt er seit vielen Jahren wohltätige Organisationen und Stiftungen. Insbesondere Projekte für kranke und benachteiligte Kinder und ihre Bedürfnisse liegen ihm besonders am Herzen. Der international besetzte Sportverein war nun im Rahmen der Euro Meat Golf Trophy 2023 bei Handtmann, Biberach, zu Gast.

Jens Klemp und Thomas Ott begrüßen das Team der Euro Meat Golf Trophy 2023 im Handtmann Forum. - © Handtmann

Der Unternehmensbereich der Füll- und Portioniersysteme (F&P) engagiert sich zum wiederholten Male als Sponsor dieses Charity Projektes und lud zu Empfang und Betriebsbesichtigung. Geschäftsführer Vertrieb Deutschland Jens Klemp und Global Marketing Director Thomas Ott begrüßten das Euro Meat Golf Team im Handtmann Forum. Nach einem angeregten Austausch zeigten sich die Gäste beim Rundgang durch das Technologiezentrum beeindruckt von der Vielfalt moderner Lebensmittelverarbeitung.

Jens Klemp unterstrich beim abschließenden Get-Together noch einmal die Bedeutung sozialer Verantwortung: „Die Handtmann Unternehmensgruppe legt als ein in fünfter Generation familiengeführtes Unternehmen großen Wert auf soziale Verantwortung. So hat beispielsweise Arthur Handtmann gemeinsam mit seiner Frau Ilse im Jahr 2017 anlässlich seines 90. Geburtstages die "Arthur und Ilse Handtmann Mitarbeiterstiftung" ins Leben gerufen und damit ein Zeichen der sozialen Verantwortung gegenüber den Mitarbeitenden der Handtmann Unternehmensgruppe gesetzt”. Auf unbürokratische Art und Weise können Mitarbeiter und deren Angehörige, die unverschuldet in eine besondere Notlage geraten sind, aus der Mitarbeiterstiftung finanzielle Unterstützung erhalten.

Ott abschließend: „Wir freuen uns daher sehr, mit unserem Engagement den Verein Sport für einen Guten Zweck e. V. in seinem sozialen Wirken und seinen Projekten für benachteiligte Kinder unterstützen zu können“. www.handtmann.de/food