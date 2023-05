Handtmann ist Sponsor des internationalen Food Tech Congress 2023

Handtmann engagiert sich als Sponsor und Teilnehmer (Stand S14) des internationalen Food Tech Congress, der vom 31. Mai bis 1. Juni 2023 in Warschau stattfindet (www.foodtechcongress.com). Der Kongress hat sich „Rethinking food and nutrition” auf die Fahne geschrieben. Ziel ist die Etablierung einer nachhaltigeren Basis für Lebensmittel und Ernährung sowie die Aktivierung der Beteiligten zum schnellen Handeln.

Handtmann engagiert sich als Sponsor und Teilnehmer auf dem internationalen Food Tech Congress in Warschau. - © Handtmann

Die Veranstalter bauen auf die Macht von Technologie, Unternehmergeist und Netzwerken, um die Lebensmittelindustrie vorwärtszubringen und die Erneuerung zu beschleunigen. Nur eine partnerschaftliche Zusammenarbeit kann ein besseres „Morgen“ bewirken, so die Botschaft des Kongresses. Dementsprechend setzt sich das Event aus einem who is who der Branche zusammen, von den weltgrößten Lebensmittelkonzernen über zukunftsorientierte Technologieentwickler bis zu namhaften Wissenschaftlern. Mehr als 1.000 Teilnehmer, 140 Investoren, 150 Redner, Kooperationspartner, Start-ups und Gäste aus über 40 Ländern sind vor Ort oder digital dabei.

Die Konferenz thematisiert Schwerpunkte von Alternativen Proteinen über Funktionale Lebensmittel, Personalisierte Ernährung, Lebensmittelverschwendung, Technik und mehr. Handtmann, als Mitglied von Nachhaltigkeitsinitiativen, beschäftigt sich seit Jahren mit der Entwicklung energieeffizienter Technologien und alternativer Lebensmittel. „Ich freue mich, dass ich unser Unternehmen als Speaker auf dem Food Tech Congress in Warschau repräsentieren darf und unsere Lösungen als Beitrag zur Etablierung einer nachhaltigeren Basis für die Lebensmittelherstellung der Zukunft einbringen kann,“ zeigt sich Dr. Michael Betz, Leiter des Branchenmanagements bei Handtmann, erfreut. Auch Thomas Ott, Global Marketing Director im Biberacher Unternehmen, unterstützt das Sponsoring: „Mit unserem Knowhow und unserer langjährigen Erfahrung im Bereich Food Processing & Technology sind wir gerne Sparringspartner und unterstützend in den Projekten aktiv“ und ergänzt: „In diesen aktuell herausfordernden Zeiten ist die Initiative ein wichtiger Schritt in Richtung Klimaerholung, Ernährungssicherheit und globaler Gesundheit. Handtmann ist mit seinem Beitrag und seinem Sponsoring Teil einer ambitionierten, globalen Partnerschaft aus Foodtech Unternehmen, Innovatoren und Regierungsorganisationen, denn Ideen mit Zukunft sind wichtiger denn je“. www.handtmann.de