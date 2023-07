Handtmann: Familientag zum 150-jährigen Firmenjubiläum

Die Handtmann Unternehmensgruppe feiert 150-jähriges Jubiläum. Das Unternehmen, das 1873 im oberschwäbischen Biberach an der Riß gegründet wurde, beschäftigt heute weltweit rund 4.300 Mitarbeitende, davon rund 2.700 an seinem Stammsitz in Biberach. Die Familie Handtmann, die nun das international tätige Unternehmen in fünfter Generation führt, lud kürzlich zum Familientag ein. Mitarbeitende sowie Seniorinnen und Senioren waren mit ihren Familien eingeladen, die sechs Geschäftsfelder Leichtmetallguss, Anlagentechnik, Systemtechnik, e-solutions, Kunststofftechnik sowie der Füll- und Portioniersysteme (F&P) vor Ort zu erleben.

Der Familientag bei Handtmann am Stammsitz in Biberach/Riss fand großes Interesse. - © Handtmann

Auch der Geschäftsbereich der Füll- und Portioniersysteme, der aus der 1954 gegründeten Maschinenfabrik entstanden ist, bot den Besuchern ein vielfältiges Programm. Neben einem unterhaltsamen Rahmenprogramm für die ganze Familie, konnte die Technologie aus dem Portfolio des Unternehmens hautnah erlebt werden: Kinder dosierten sich mit dem kinderleicht zu bedienenden Dosierventil souverän ihr eigenes Dessert bis hin zu Würstchen und Snacks ToGo direkt von der Würstchenfülllinie.

Auch die Mitarbeitenden aus den Produktionsstätten in Zittau und Reutlingen, im niederländischen Amersfoort und tschechischen Hluk sowie vom Maschinenvertrieb Deutschland in Georgsmarienhütte reisten an.

Harald Suchanka, CEO F&P, der die Besucher zusammen mit CTO Mark Betzold am Eingang persönlich begrüßte, zeigt sich begeistert: „Heute wurde WIR SIND HANDTMANN in all seiner Vielfalt gelebt und gefeiert. Das große Interesse am Familientag ist für uns ein schönes Zeichen, wie sehr sich unsere Mitarbeitenden mit ihrem Unternehmen identifizieren“. Mark Betzold ergänzt: „Bei Handtmann sind zahlreiche Mitarbeitende bereits in der zweiten oder sogar dritten Generation beschäftigt. Diese Treue und das vielfältige Miteinander haben sich heute in ihrer schönsten Form gezeigt“.

Auch Markus Handtmann und Valentin Ulrich, die neuen Geschäftsführer der Handtmann Unternehmensgruppe, mischten sich unter die bunte Handtmann Familie und nutzen die Gelegenheit, mit den Besuchern persönlich in Kontakt zu kommen: „Das war für uns einer der Höhepunkte im diesjährigen, für uns so besonderen, Jahresverlauf.“ www.handtmann.de