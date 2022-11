Handtmann empfängt das Butcher Wolfpack Weltmeisterteam

Handtmann engagiert sich als Gold-Sponsor des Butcher Wolfpack Teams, das im September die World Butchers‘ Challenge 2022 in Sacramento/USA gewonnen hat und lud die Weltmeister als Anerkennung für ihre außerordentliche Leistung zu einem Empfang in den Firmensitz im süddeutschen Biberach an der Riß ein.

Das Butcher Wolfpack Team beim Weltmeister-Empfang in Biberach. - © Handtmann

Das schwäbische Unternehmen ist seit nahezu 70 Jahren Partner des Fleischerhandwerks und gemeinsam wurden viele Meilensteine gesetzt, um das Handwerk weiterzuentwickeln und es in die Moderne zu führen. Dazu zählt beispielsweise auch das Sponsoring für das Butcher Wolfpack Team, das neben finanzieller Unterstützung auch die kostenlose Bereitstellung eines VF 608 plus Vakuumfüllers in der Fleischerfachschule Augsburg umfasst. Hier hat sich das heutige Weltmeisterteam auf die Weltmeisterschaft in Sacramento vorbereitet.

Viele Mitglieder des Butcher Wolfpack haben Handtmann Technik in der heimischen Wurstküche, wie auch Teamkapitän Dirk Freyberger: “Ich bin mit einer Handtmann aufgewachsen. Eine Top-Maschine mit der wir uns optimal vorbereiten konnten“. Beim Rundgang durch das Unternehmen überbrachte Jens Klemp, Geschäftsführer der deutschen Tochtergesellschaft, die Glückwünsche im Namen des gesamten Handtmann Teams: „Sie sind das Aushängeschild eines modernen Fleischerhandwerks und präsentieren als internationale Botschafter, was mit Leidenschaft und Können möglich ist“.

Das BWP Team war in dem dreieinhalbstündigen Hochleistungswettbewerb gegen 13 namhafte Teams wie Irland, Neuseeland, Australien, Frankreich, Italien und den USA angetreten. „Sie haben nicht nur die World Butcher Challenge 2022 in Sacramento gewonnen, sondern auch die Herzen der ganzen Branche“, bekräftigt Thomas Ott, Global Marketing Director bei Handtmann und Initiator des Empfangs.

„Der Weg zur Weltmeisterschaft war ein enormer Kraftakt. Ohne Unterstützung, wie wir sie unter anderem von Handtmann erfahren haben, wäre das nicht zu schaffen,“ ist Teamkapitän Dirk Freyberger überzeugt. Parallel wurden beim Weltmeisterempfang neben der Rückschau auf die WBC auch schon Pläne für die Zukunft diskutiert und Visionen entwickelt. Teammanager Werner Braun: „Wir wollen noch stärker Nachwuchs rekrutieren und Talente fördern, um das Fleischerhandwerk voranzubringen.“ Folglich hat sich die Profirunde aus Fleischermeistern, Fleischsommeliers, Inhabern von Metzgereifachgeschäften und Handtmann Experten beim gemeinsamen Abendessen auch schon auf eine weiterhin fruchtbare Zusammenarbeit verständigt. www.handtmann.de