Haltungsform von Schweinen erkennen

Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland möchten wissen, wie die Tiere gelebt haben, deren Fleisch sie an der Ladentheke oder im Supermarkt kaufen. Am 24. August 2023 ist das Tierhaltungskennzeichnungsgesetz in Kraft getreten. Die staatlich verpflichtende Kennzeichnung soll nun für Transparenz und Klarheit in Bezug auf die Haltungsform von Tieren sorgen.

Durch das in Kraft getretene Kennzeichnungsgesetz können die Verbraucher ab sofort die Haltungsform der Schweine erkennen. - © Dänischer Fachverband der Land- & Ernährungswirtschaft

Handelsketten haben ihre eigene Kennzeichnung bereits seit einiger Zeit. Neu ist die bundesweit einheitliche Regelung. So sollen alle Einkaufenden die Haltungsform der Schweine klar erkennen können, deren Fleisch man gerade im Supermarkt oder beim Metzger kauft. Das Gesetz gilt zunächst für frisches Schweinefleisch, das von in Deutschland gehaltenen, geschlachteten und verarbeiteten Tieren stammt. Es soll aber zügig auf den gesamten Lebenszyklus der Tiere, andere Tierarten sowie auf weitere Bereiche in der Verwertungskette ausgeweitet werden, sprich: Gastronomie, Wurstwaren und Co.

Fünf Haltungsformen werden unterschieden

Haltungsform Stall: Die Haltung während der Mast erfolgt mindestens entsprechend der gesetzlichen Mindestanforderungen.

Haltungsform Stall+Platz: Den Schweinen steht mindestens 12,5 Prozent mehr Platz im Vergleich zum gesetzlichen Mindeststandard zur Verfügung. Die Buchten müssen über Raufutter, das zusätzlich zum Beschäftigungsmaterial gegeben wird, verfügen und sind durch verschiedene Elemente strukturiert. Dies können zum Beispiel Trennwände, unterschiedliche Ebenen, verschiedene Temperatur- oder Lichtbereiche sein.

Haltungsform Frischluftstall: Das Außenklima in jeder Bucht hat einen wesentlichen Einfluss auf das Stallklima. Die Schweine haben jederzeit Zugang zu unterschiedlichen Klimabereichen.

Haltungsform Auslauf/Weide: Den Schweinen steht ganztägig ein Auslauf zur Verfügung bzw. halten sich in diesem Zeitraum im Freien ohne festes Stallgebäude auf. Der Auslauf steht nur für die erforderliche Dauer der Reinigung oder kurzzeitig, soweit dies im Einzelfall aus Gründen des Tierschutzes zwingend erforderlich ist, nicht zur Verfügung.

Haltungsform Bio: Die Tierhaltung entspricht den Anforderungen der EU-Ökoverordnung. Das bedeutet, die Schweine haben eine noch größere Auslauffläche und noch mehr Platz im Stall. www.bzfe.de