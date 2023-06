Hähnchen-Tandoori-Salat

In den kommenden Monaten sind leichte Mittagsgerichte gefragt. Ein leckerer Sattmacher gelingt mit Hähnchenfilet und knackigem Romanasalat. Für den fruchtig-pikanten Geschmack sorgt eine Gewürzmischung aus der indischen Küche.

Sommerlich frisch ist auch das Dressing: Minze und Joghurt passen wunderbar zu knackigem Salat und gewürztem Hähnchenfilet. - © Deutsches Geflügel

Im Frühling und Sommer geht es leicht und bunt zu – auch beim Genuss. Suppen und deftige Gerichte machen Platz für knackig-frische Salate. Ob pur, glasiert oder mariniert, gebraten, gegrillt oder im Ofen gegart – zartes Geflügelfleisch ist ein kulinarisches Highlight für herzhafte Salatkreationen.

Für den sommerlichen Mittagsimbiss sind würzige Tandoori-Hähnchenbrustfiletwürfel auf Romanasalat mit Jog­hurt-Minze-Dressing sehr zu empfehlen.

Der Name Tandoori leitet sich vom Wort Tandur ab. So heißt der traditionelle indische Holzkohleofen. In Indien werden Tandoori Gerichte meist klassisch mit Holzkohle gegart. Die Bestandteile der Gewürzmischung (Marsala) sind im Wesentlichen gemörserte Chilis, Kreuzkümmel und Koriandersamen. Einfacher geht es mit fertigen Würzpasten.

Passend dazu gibt es als Beilage Papadam. Das dünne, frittierte Fladenbrot aus Linsenmehl hat eine knusprige Konsistenz und wird in Indien als Beilage oder Zwischenmahlzeit gereicht.

Zutaten für 4 Personen

4 Hähnchenbrustfilets à 200 g

4 EL Tandoori-Currypaste

Salz

1/2 Bund Minze

1 kleine Chilischote

1 EL Weißweinessig

4 EL Joghurt

1 Zitrone

400 g bunte Kirschtomaten

2 Möhren

3 Romanasalatherzen

Zubereitung

Die Hähnchenbrustfilets in mundgerechte Würfel schneiden, mit der Tandooripaste und einer Prise Salz in einer Schüssel vermengen. Abgedeckt im Kühlschrank circa 30 Minuten ruhen lassen. Die Minze von den Stielen zupfen. Die Chilischote längs halbieren, entkernen und zusammen mit der Hälfte der Minze, dem Weißweinessig und dem Joghurt zu einem glatten Dressing mixen. Mit Zitronensaft abschmecken.

Die Tomaten halbieren, die Möhren schälen und in feine Streifen schneiden. Den Romanasalat waschen und in mundgerechte Stücke zupfen.

Alles zusammen mit der übrigen Minze in die große Schüssel mit dem Dressing geben und locker miteinander vermengen.

Den Backofen auf 200 °C vorheizen. Eine beschichtete Pfanne ohne Fett erhitzen und darin die Hähnchenwürfel von allen Seiten drei bis vier Minuten durchgaren.

Den Salat auf Tellern verteilen und mit den marinierten Hähnchenbrustfiletwürfeln toppen. Dazu passen Papadams.

Nährwerte: Eine Portion enthält etwa 298 kcal, 5 g Fett, 10 g Kohlenhydrate und 47 g Eiweiß. Zubereitungszeit: circa 15 Minuten (ohne Ruhe-Zeit).

