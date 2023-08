Grillmeisterschaft: Deutscher Meister kommt aus Stuttgart

Die Premiere der Internationalen Deutschen BBQ- und Grillmeisterschaft ist erfolgreich zu Ende gegangen. Insgesamt strömten rund 6.000 Teilnehmende zum Event auf dem Gelände der Messe Stuttgart, das erstmals als Messe gänzlich unter freiem Himmel stattfand. Deutscher Meister wurde das Team Real Smoke BBQ aus Stuttgart, am Sonntagabend fand die Siegerehrung statt.

Die deutsche Grillmeisterschaft überzeugt bei ihrem Open-Air-Debüt. - © Landesmesse Stuttgart GmbH

Den internationalen Titel gewann Tiroler Gluat aus Innsbruck (Österreich), der Amateurwettbewerb ging an Brandstifter BBQ aus Leinfelden-Echterdingen, ebenfalls aus dem Raum Stuttgart.

Grillmeisterschaft erstmals in Stuttgart

„Wir freuen uns sehr, dass trotz der wechselhaften Wetterbedingungen so viele Interessierte zu uns gekommen sind“, sagt Stefan Lohnert, Geschäftsführer der Messe Stuttgart. „Die beiden Tage haben gezeigt, dass Messen auch im Sommer und unter freiem Himmel funktionieren und dass es uns gelungen ist, große Festival-Gefühle zu wecken. Damit sind wir für die Zukunft noch flexibler aufgestellt.“

„Wir haben die deutsche Grillmeisterschaft unter neuen und professionellen Bedingungen erstmals auf einem Messegelände ausgetragen. Die Veranstaltung war ein voller Erfolg und die gelungene Generalprobe für die Grill-Weltmeisterschaft im nächsten Jahr, die auch auf dem Stuttgarter Messegelände stattfinden wird“, sagt Rainer Wörner, Geschäftsführer der German Barbecue Association (GBA).

Deutsche Grillmeisterschaft mit Festival-Charakter

Rund 40 Teams und 80 Ausstellende waren vor Ort, über 600 Grills gab es zu bestaunen. Ein umfangreiches Rahmenprogramm mit Grillshows und Podiumsdiskussionen sowie die Live-Band Friendly Elf rundeten das Open-Air-Event mit Festival-Charakter ab. Die Veranstaltung gab Einblicke in aktuelle Trends der Grillwelt und lud mit vielfältigen Messeständen zum Einkaufen und Schlemmen ein. Die Grillteams konnten in einer Stärke von maximal zehn Personen teilnehmen. In diesem Jahr warteten insgesamt über 15.000 Euro Preisgelder und Sachgewinne auf die Siegerinnen und Sieger. Die Jury bestand aus GBA-zertifizierten Jurorinnen und Juroren.

Grill-Weltmeisterschaft 2024 auch in Stuttgart

Das nächste Großereignis in Sachen Grillen geht am 27. und 28. Juli 2024 bei der Messe Stuttgart an den Start. Dann veranstaltet die GBA gemeinsam mit der World Barbecue Association (WBQA) und der Messe Stuttgart die Barbecue-Weltmeisterschaft. Die Veranstalter rechnen mit einer weiteren deutlichen Zunahme an Teams und Ausstellenden. Zuvor wird bereits zum dritten Mal im Zuge der Stuttgarter Frühjahrsmessen bei den BBQ Days die baden-württembergische Grillmeisterschaft stattfinden. Die Frühjahrsmessen beginnen am 4. und enden am 7. April 2024. www.messe-stuttgart.de