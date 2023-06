Grillkäse: Genuss ohne Quietsch-Geräusche

Mit dem neuen All-in-One Compound Easy Cheesy von Raps, Kulmbach, können Fleischereien ihre Ladentheke auf unkomplizierte Weise auch mit fleischlosen Grillprodukten bestücken.

Außen knusprig und innen zart-schmelzend sorgt der Grillkäse für ein angenehmes Mundgefühl, ohne zu quietschen. - © Raps

Die Basisrezeptur basiert auf Gouda, ist aber beliebig mit anderen Käsesorten umsetzbar. Zusammen mit der Easy CheesyMischung und Wasser entsteht im Kutter eine feine Emulsion. In mehrschichtige Kunststoff-­Därme von Raps zu einer langen Rolle abgefüllt, wird die Käsemasse bei 80 Grad Celsius bis zu einer Kerntemperatur von 76 Grad Celsius gebrüht. Im letzten Herstellungsschritt wird die Rolle im Wasserbad abgekühlt und anschließend in Scheiben geschnitten. Auf dem Grill oder in der Pfanne zubereitet, wird der Grillkäse außen schön knusprig. Das Innere bleibt weich, wodurch beim Verzehr keine Quietsch-Geräusche entstehen. Die Rezeptur lässt sich nach Belieben verfeinern: Weitere Käsesorten intensivieren den Geschmack; mit Gewürzen, Kräutern, Gemüse oder Früchten entstehen ausgefallene Kreationen, beispielsweise mit Mango-Chutney ein exotisch-­fruchtiger Käse oder mit Grana Padano-Käse eine herzhafte Variante. Weitere Anregungen liefert die Rezept-App myRAzept.

