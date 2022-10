GEA: Spatenstich für neues Technologiezentrum

Der international tätige Technologiekonzern GEA investiert in seinen Standort in Biedenkopf-Wallau. Kürzlich erfolgte der offizielle Spatenstich für ein neues, rund 1.500 Quadratmeter großes Technologiezentrum. Am Standort werden Maschinen der gesamten Geschäftseinheit „Slicing & Packaging“ aus Wallau, Kempten und Weert (Niederlande) der Lebensmittelindustrie für eine vielfältige Nutzung zur Verfügung stehen. Für die Baumaßnahmen, die im Frühjahr 2023 abgeschlossen sein sollen, sind mehr als 2 Mio. Euro veranschlagt.

Der erste Spatenstich für das neue Technologiezentrum der GEA in Biedenkopf-Wallau. - © GEA

„Mit dem neuen Technologiezentrum möchten wir unseren nationalen wie internationalen Kunden erweiterte Verpackungstests und Produktbemusterungen unter realen Kundenbedingungen ermöglichen - die industrielle Reinigung der großen Maschinen inbegriffen. Bei der Produktion der Maschinen ist es uns sehr wichtig, auf Kundenbedürfnisse individuell eingehen zu können. Wir freuen uns schon sehr auf das moderne Herzstück für unsere Kundenkontakte“, sagte Moritz Krunke, Geschäftsführer des GEA Standortes in Wallau. Auf der Ausstellungsfläche werden Einzelmaschinen und komplette, hoch digitalisierte, Produktionslinien ausgestellt und das gesamte Produktportfolio der Geschäftseinheit verfügbar sein. Dies beinhaltet technisch komplexe Tiefzieh- und Vertikalverpackungsmaschinen, schnell arbeitende Schneide- und Ladesysteme für Fleisch, Wurst, Schinken/Speck, Käse, Tiefkühlkost und Gemüse sowie hochflexible Schüsselkutter zur Herstellung von Wurst-, Käse-, Fisch- und Fleischersatzprodukten. Darüber hinaus bietet dieses Geschäftsfeld der GEA Lösungen für die Produktion und Verpackung von Lutschern und weiteren Süßwaren und Lebensmitteln an.

Bei der Erweiterung und dem Neubau wird eine 500 Quadratmeter große Klimahalle integriert, die bis auf den Gefrierpunkt kühlbar sein wird. Das Technologiezentrum wird ebenso neue Trainingsmöglichkeiten für Mitarbeiter und Kunden eröffnen.

GEA ist seit vielen Jahren ein wichtiger Arbeitgeber in der Region und bekräftigt mit der Investition in ein neues Technologiezentrum abermals das Bekenntnis zum Standort. 400 Beschäftigte produzieren in Biedenkopf-Wallau Maschinen für die international ansässige Klientel. Das Werk ist ein bedeutender Produktionsstandort des weltweit agierenden GEA Konzerns mit mehr als 18.000 Mitarbeitenden.

